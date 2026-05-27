Весела Лечева за успеха на Мирослава Минчева на СК в Мюнхен: Изпитах невероятно вълнение

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, която е и президент на Българския стрелкови съюз, изгледа на живо в германския град Мюнхен успеха на Мирослава Минчева, спечелила бронз на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба.

"Днес имах щастието да съм заедно с Мирослава Минчева, която спечели бронзов медал на Световната купа в Мюнхен, след много силно представяне в дисциплината 25 метра пистолет.



Изпитах невероятно вълнение, защото тя спечели това престижно отличие на едно от любимите ми състезания - това в Мюнхен, на което се събира целият световен елит. Златният медал спечели Ешър Сингх от Индия, която постави и световен рекорд", написа Лечева в профила си в социалната платформа Фейсбук.



"Честито на Мирослава, на нейните съотборнички, на треньорите, на всички от Българския стрелкови съюз, които полагат всекидневни усилия за развитието на нашия спорт", добави Весела Лечева.