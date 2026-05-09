  • 9 май 2026 | 14:50
Топурия и Гейджи застанаха лице в лице на пресконференция преди UFC Белия дом

Дванадесет от четиринадесетте бойци за галавечерта на UFC в Белия дом се изправиха един срещу друг в петък по време на първата пресконференция за събитието. Събитието на UFC в Белия дом е само след пет седмици, а всички участници вече са в пълна бойна готовност.

В петък UFC проведе първата си пресконференция за галавечерта, точно преди церемониалното претегляне за UFC 328. Озаглавено UFC Свобода 250, събитието се очертава да бъде едно от най-големите в историята на организацията. По този повод промоутърите събраха всичките 14 бойци от картата на пресконференцията, като 12 от тях застанаха лице в лице след края ѝ.

По-рано през седмицата участниците в основния и подгряващия мач се изправиха един срещу друг за първи път на поляната пред Белия дом.

Илия Топурия и Джъстин Гейджи се изправиха лице в лице пред Белия дом
В петък обаче и четиримата го направиха отново след пресконференцията. Илиа Топурия и Джъстин Гейджи демонстрираха добронамереност, докато Алекс Перейра и Сирил Ган запазиха уважителна дистанция по време на своя сблъсък погледи.

Останалите бойци от картата за UFC Белия дом също трябваше да застанат лице в лице, но плановете се промениха леко. Хокит беше изгонен по време на събитието, след като почти стигна до физическа саморазправа с Топурия. В резултат на това той и Дерик Люис не се изправиха един срещу друг. Останалите осем бойци от картата обаче го направиха без никакви проблеми.

Галавечерта UFC Белия дом ще се проведе на 14 юни на поляната пред Белия дом.

