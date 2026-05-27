Сон: Пазя головете си за Световното

Капитанът на корейския национален отбор Сон Хюн-Мин не е притеснен от головата си суша в Мейджър сокър лигата (МЛС) през този сезон и вярва, че това ще се промени на Световното първенство. 33-годишният нападател все още не е вкарвал за Лос Анджелис ФК, а е изиграл 13 мача. 

"Много хора се притесняват от липсата на голове, но не и аз. Притеснен съм тогава, когато не играя добре, а в момента това не е така. Чисто физически се чувствам отлично. В други интервюта вече съм се шегувал, че пазя головете си за Световното първенство", каза той за агенция Yonhap.  Сон има 54 гола в 142 мача за Република Корея, включително три на световни първенства. Още един през това лято ще го направи рекордьор за страната на най-големия футболен турнир, но самият нападател е категоричен, че не преследва индивидуални цели.   "Головете ще дойдат по естествен начин, ако поставям отбора на първо място. Моята работа е да помагам на останалите и винаги съм бил такъв тип футболист. Това няма да се промени точно сега", каза още бившият нападател на Тотнъм.  

През тази година корейците ще играят за 11-и пореден път на световни финали, като в Катар 2022 те отпаднаха на осминафиналите срещу Бразилия. Азиатците ще бъдат в група с Мексико, Република Южна Африка и Чехия.   "Искаме да се представим по-добре от предния път, но няма как да прогнозираме какво ще се случи. Другите отбори се подготвят също толкова добре, колкото и ние. Вместо да говорим за цели и крайно класиране, по-добре е да се съсредоточим в ежедневната ни работа", завърши Сон

