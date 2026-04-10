  Даниел Родригес вече е на свобода

  • 10 апр 2026 | 12:49
Боецът на UFC Даниел Родригес е съсредоточен върху завръщането си в октагона, след като прекара значително време в затвор в Мексико.

Според публикация в Instagram, Родригес (20-5 MMA, 10-4 UFC) е бил задържан в Тихуана, Мексико, през последните осем месеца. Сега той е на свобода и няма търпение да възобнови кариерата си в смесените бойни изкуства. Във видеото, споделено от него, се вижда как боецът, който е под номер 14 в ранглистата на UFC в полусредна категория, тренира в килия и удря лапи в коридора със свой партньор.

Към момента на публикуване на тази статия липсват пълни подробности относно ареста на Родригес. Въпреки това, мениджърският му екип е информирал www.mmajunkie.com, че следващата седмица ще бъде разпространено подробно изявление по случая.

В своята публикация Родригес написа:

„8 месеца в клетка в Тихуана, Мексико, никога не сломиха духа ми. Направих всичко възможно, за да остана във форма и готов за завръщането си в октагона на UFC. Очаквайте една по-гладна и по-фокусирана моя версия. Опитаха се да ми отнемат всичко, а сега е време да се завърна и да ви покажа чудовището, което затворът създаде. Благодаря на правния и мениджърския ми екип, на семейството и на истинските приятели, които ми помогнаха днес да бъда свободен човек.“

Спортистът с прякор Ди-Род за последно се би на UFC 318 през юли 2025 г., където постигна победа с единодушно съдийско решение над Кевин Холанд.

Този резултат удължи настоящата му победна серия на три поредни успеха, която включва още победа със съдийско решение над Алекс Мороно и нокаут в третия рунд срещу Сантяго Понзинибио.

