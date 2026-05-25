Рома не сбърка срещу 10 от Верона и най-после се завърна в ШЛ

Седем години след последното си участие в Шампионската лига, Рома най-после отново ще играе в турнира. Това стана възможно след победата на „вълците“ с 2:0 над Верона в двубой от последния 38-и кръг на Серия "А". Така Джан Пиеро Гасперини изведе римляните до третото място в първенството в дебютната си кампания начело на тима.
Първата част на самия мач премина под диктовката на гостите, които обаче не успяха да разпечатат противниковата врата със своите удари. В началото на второто полувреме обаче дойдоха две ключови събития. В 50-ата минута „джалоблу“ останаха с човек по-малко на терена заради втори жълт картон на Николас Валентини, който събори Пауло Дибала пред наказателното поле.
Четири минути по-късно пък Рома получи дузпа след преглед с ВАР, който показа игра с ръка на Киърън Бауи. Ударът на Донийл Мален беше спасен от съперниковия капитан Лоренцо Монтипо, но Дибала дотича до избитата топка и веднага я върна на нападателя, който не сбърка от втория си опит.
Постепенно „джалоросите“ се успокоиха, но все пак отбелязаха втори гол в добавеното време, когато Дибала се отчете с нова, и то невероятна, асистенция, а Стефан Ел Шаарауи ознаменува последния си мач за отбора с попадение.
Така Рома се оказа големият победител в надпреварата за място в топ 4, в която участваха още Комо, Ювентус и Милан. В крайна сметка, именно „вълците“ завършиха трети с актив от 73 точки след изключителен финал спринт от пет поредни победи. Верона пък напуска елита на предпоследното 19-о място с едва 21 пункта, след като не спечели нито един мач от 28-ия кръг насам.
Снимки: Gettyimages