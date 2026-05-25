Микаела Стоянова ще продължи да играе в най-силното първенство в света

  • 25 май 2026 | 15:22
Българската волейболна националка Микаела Стоянова ще продължи кариерата си в италианския елит, след като подписа с отбора на Балдучи. Диагоналът ще бъде част от тима от Мачерата за сезон 2026/27 в Серия А1.

Клубът официално обяви привличането на 194-сантиметровата състезателка, родена през 2005 г., определяйки трансфера като ценен международен удар на пазара. Стоянова, която е основна фигура в националния отбор на България, вече има опит в италианското първенство. През изминалия сезон тя игра за Мегабокс Валефолия, с който спечели европейския клубен турнир Чалъндж къп.

Микаела Стоянова: Избрах Мачерата, защото вярвам, че това е идеалното място за развитие

Сега българката ще продължи своето развитие в Серия А1 в същия регион – Марке, но с екипа на Мачерата. Очаква се тя да донесе мощ и ентусиазъм в състава, воден от треньора Валерио Лионети.

Въпреки младата си възраст, Микаела Стоянова вече има сериозен международен опит. С женския национален отбор на България тя участва на Световното първенство през 2025 г. и в изданията на Волейболната лига на нациите (VNL) от 2023 г. насам, както и в различните младежки и девически формации. Преди да пристигне в Италия, Стоянова започва кариерата си в Левски София, преминавайки през всички юношески гарнитури до първия отбор. Със столичния клуб тя играе в Чалъндж къп (сезони 2023/24 и 2024/25) и става вицешампион на България през 2024/25 г.

Снимки: Startphoto

