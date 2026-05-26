Монфис изброи любимите си мачове на "Ролан Гарос"

Гаел Монфис може би изигра последния си мач на „Ролан Гарос“, но нямаше как да си тръгне, без да поднесе още едно последно шоу на парижкия клей. В последния сезон от кариерата си в ATP Монфис изнесе поредното магическо представление в понеделник вечер в драматичен мач от първия кръг срещу своя сънародник Юго Гастон. След като загуби първите два сета, 39-годишният французин направи типично за себе си завръщане пред препълнените трибуни на корт „Филип Шатрие“, като спечели следващите два сета и вкара двубоя в решаващ пети сет.

Изражението на любимеца на домакинската публика в този момент казваше всичко. Носителят на 13 титли от ATP се усмихна иронично, когато погледна към своя щаб. Можеше ли кариерата на Монфис на „Ролан Гарос“ да приключи по друг начин, освен с петсетов сблъсък? Въпреки че Гастон в крайна сметка стигна до победата, феновете изпратиха Монфис с бурни аплодисменти на крака след поредното му героично усилие на червените кортове. Това беше 17-ият петсетов мач на французина в турнира — рекорд за най-много такива двубои в историята на „Ролан Гарос“.

„Чувството е смесено — между щастие, тъга, много усещания и много емоции“, каза Монфис. „Много е трудно да се опише. По някакъв начин все още не искам да навлизам твърде дълбоко в това, но не е лесно.“

Не само публиката беше на страната на Монфис, но и неговият съперник. След мача Гастон призна, че и той е искал да скандира за своя сънародник.

„Беше доста странно усещане, когато в края на третия сет всички започнаха да викат: „Гаел, Гаел“, каза Гастон. „И на мен ми се искаше да викам заедно с тях.“

Монфис приключи кариерата си на „Ролан Гарос“ с баланс 40-18. Най-добрият резултат на французина на парижкия клей дойде през 2008 г., когато достигна до полуфиналите и загуби от Роджър Федерер в четири сета. Освен това Монфис има и три четвъртфинала в домашния си турнир от Големия шлем.

Gael Monfils is joined by Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, and Gilles Simon after playing his last Roland Garros match.



The 4 Musketeers reunited.



🥹❤️ pic.twitter.com/pSdKgNLKDM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 25, 2026

Но усилията на Монфис на този турнир никога няма да бъдат измервани само в победи и загуби, нито дори в това до кой кръг е достигнал в даден сезон. Те ще се помнят най-вече чрез спомените, които създаде с неподражаемия си стил на игра и радостта от живота, която излъчваше на корта. Когато беше попитан за любимите си мачове, французинът изобщо не успя да ги сведе до няколко.

„Трудно е наистина да избера, но някои бяха невероятни. Независимо дали съм спечелил или загубил, мога да посоча няколко. Много ми хареса един мач с Куевас, един с Давид] Ферер, един с Фабио Фонини, един със Себастиан Баес. Имам два поредни, които наистина много обичам — срещу Дик Норман и Джеймс Блейк. Беше невероятно“, каза Монфис. „Имам и два невероятни мача срещу Анди Мъри. Първата ми победа на централния корт срещу Анди беше в пет сета. Загубих от него на четвъртфинал в пет сета. Обичам тези мачове.“

Беше напълно подобаващо пътят на Монфис на „Ролан Гарос“ — започнал преди 22 години, когато той излезе под светлината на прожекторите с титлата при юношите — да завърши не с разочарование от загубата, а с празник. Емоционалният французин произнесе силна реч на корт „Филип Шатрие“, а до него на корта застанаха и други бивши звезди от Топ 10 — Ришар Гаске, Жил Симон и Жо-Вилфрид Цонга.

„Дори в най-смелите си мечти не съм си представял, че ще бъде така. Беше наистина изключително. Беше невероятна възможност“, каза Монфис. „Представяме си го, без всъщност да можем да си го представим.

Но това, което се случи между четвъртък и тази вечер, наистина ще остане завинаги в паметта ми. Това е огромна възможност. Бях много щастливец. Това е нещо, което завинаги ще бъде запечатано в сърцето ми.“

По същия начин, по който Монфис е запечатан в сърцата на феновете.

Снимки: Imago