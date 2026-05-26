Иван Иванов допусна обрат на старта на основната схема в Кошице

Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър" в Кошице (Словакия) с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният национал на България за Купа „Дейвис" отстъпи пред Матис Ерар (Франция) със 7:6(6), 3:6, 3:6 за два часа и 24 минути игра.

Квалификантът Иванов, който спечели титлите при юношите на „Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през миналия сезон, поведе след успешен първи сет, завършил с тайбрек.

24-годишният Ерар направи обрат от 1:2 до 5:2 във вторият сет, за да стигне до 6:3, а в третата част приключи мача със серия от четири поредни гейма в своя полза за ново 6:3.

За да стигне до основната схема Иван Иванов постигна две победи в квалификациите.