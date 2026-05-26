Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов допусна обрат на старта на основната схема в Кошице

Иван Иванов допусна обрат на старта на основната схема в Кошице

  • 26 май 2026 | 14:46
  • 133
  • 0
Иван Иванов допусна обрат на старта на основната схема в Кошице

Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър" в Кошице (Словакия) с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният национал на България за Купа „Дейвис" отстъпи пред Матис Ерар (Франция) със 7:6(6), 3:6, 3:6 за два часа и 24 минути игра.

Квалификантът Иванов, който спечели титлите при юношите на „Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през миналия сезон, поведе след успешен първи сет, завършил с тайбрек.

24-годишният Ерар направи обрат от 1:2 до 5:2 във вторият сет, за да стигне до 6:3, а в третата част приключи мача със серия от четири поредни гейма в своя полза за ново 6:3.

За да стигне до основната схема Иван Иванов постигна две победи в квалификациите.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шеф на ръгбито поема австралийския тенис

Шеф на ръгбито поема австралийския тенис

  • 26 май 2026 | 10:02
  • 890
  • 0
Ден 3 на "Ролан Гарос": Синер и Сабаленка излизат на корта

Ден 3 на "Ролан Гарос": Синер и Сабаленка излизат на корта

  • 26 май 2026 | 07:05
  • 5134
  • 0
Вижте всичко най-интересно от втория ден на "Ролан Гарос"

Вижте всичко най-интересно от втория ден на "Ролан Гарос"

  • 26 май 2026 | 01:07
  • 12252
  • 0
Една епоха си отиде! Монфис загуби драматично от Гастон и се сбогува с “Ролан Гарос”

Една епоха си отиде! Монфис загуби драматично от Гастон и се сбогува с “Ролан Гарос”

  • 26 май 2026 | 00:56
  • 5737
  • 8
Каспер Рууд оцеля в петсетова битка със Сафиулин

Каспер Рууд оцеля в петсетова битка със Сафиулин

  • 25 май 2026 | 22:58
  • 1227
  • 0
Григор Димитров получава шанс за глътка въздух

Григор Димитров получава шанс за глътка въздух

  • 25 май 2026 | 19:57
  • 8813
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 5258
  • 11
Аякс, Брага и ПАО причакват ЦСКА 1948 в ЛК

Аякс, Брага и ПАО причакват ЦСКА 1948 в ЛК

  • 26 май 2026 | 14:26
  • 2081
  • 1
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 22217
  • 118
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 8604
  • 21
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 27243
  • 98
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 11048
  • 22