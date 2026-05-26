Ден 3 на "Ролан Гарос": Синер и Сабаленка излизат на корта

Третият състезателен ден на „Ролан Гарос“ 2026 обещава нова доза тенис от най-висока класа на кортовете в Париж. Програмата днес събира на едно място световните лидери и някои от най-експлозивните играчи в Тура, което гарантира зрелищни сблъсъци още в самото начало на турнира.

При мъжете интригата е огромна, тъй като участието си в турнира започват част от основните фаворити за титлата. Поставеният под номер 6 Даниил Медведев открива програмата на корт „Сузан Ленглен“ точно в 12:00 часа срещу австралиеца Адам Уолтън.

Малко по-късно, около 14:30 часа, Стефанос Циципас излиза на централния корт „Филип Шатрие“ срещу представителя на домакините Александър Мюлер.

Един от най-любопитните сблъсъци на деня ще се изиграе на Корт 7 около 15:30 часа българско време. Там един срещу друг ще се изправят деветият поставен Александър Бублик и германецът Ян-Ленард Щруф. Този двубой се очертава като най-завързаният и непредвидим за деня и дава заявка за истинско тенис шоу.

Дългоочакваният момент за деня обаче ще бъде в следобедната сесия на централния корт, когато световният номер 1 Яник Синер ще направи своя дебют в тазгодишното издание на турнира срещу французина Артър Риндеркнеш.

Женската схема също предлага интересни мачове с появата на някои от най-големите звезди на съвременния тенис. Водачката в схемата Арина Сабаленка започва похода си към трофея на корт „Филип Шатрие“ от 13:00 часа в двубой срещу испанката Джесика Бузас Манейро.

С час по-късно, около 14:00 часа на корт „Сузан Ленглен“, четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака ще има тежък изпит срещу опитната Лаура Зигемунд.

Друг изключително интригуващ и завързан мач при дамите ще противопостави Мария Сакари срещу дванадесетата поставена Линда Носкова от Чехия на един от външните кортове около 13:30 часа.

В късния следобед на централния корт голямото събитие ще бъде стартът на американската звезда Коко Гоф.