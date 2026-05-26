Гаел Монфис: Чакам покана за "Уимбълдън"

Френският тенисист Гаел Монфис се сбогува снощи с емоционално с "Ролан Гарос", но разкри, че има още турнири, на които иска да се появи до края на календарната година, когато ще сложи окончателно край на кариерата си.

"Поискахме покана за "Уимбълдън" и чакаме да видим дали ще я получим. Но има много други играчи, които, без съмнение, я заслужават много повече от мен. Искам да играя и в Монреал и да се сбогувам с публиката там. Искам да съм в Европа в началото на септември за първия учебен ден на дъщеря ми. Ще помоля и френската тенис федерация за "уайлд кард" за Откритото първенство на САЩ. След това за Азия ми е малко мътно, не знам как ще се случи. В края на годината мога да ви кажа, че ще играя на турнира в Лион, може би във Виена и, надявам се, в Париж", каза Монфис след поражението си в пет сета от Юго Гастон.

"Дъщеря ми още не разбира много и това е добре. Снощи й казах: "Татко трябва да изиграе един мач и ако свърши, ще се прибере у дома. Искаш ли да се прибера?" и тя ми отговори: "Прибери се бързо". С Елина (б. а. - Свитолина) много я пазим. Разбрахме се, че ще й разказваме по-късно. Единствено, което знае, е, че играем тенис", каза тенисистът за чувствата на дъщеря си.

"Дори и в най-лудите си мечти не съм очаквал такова изпращане. Няма да ви лъжа, беше изключително. Дните от четвъртък (б. а. - вечерта Гаел и приятели) и понеделник ще оставан завинаги в паметта ми, това е нечуван шанс", каза още той.

"Не знам какво искам да запомнят хората от мен, честно. Субективно е. Аз бях себе си от началото до края. Нямам нещо специално, но мисля, че съм весел и топъл човек, нещо такова", завърши Гаел Монфис.