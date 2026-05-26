Шеф на ръгбито поема австралийския тенис

  • 26 май 2026 | 10:02
Андрю Абдо беше назначен за изпълнителен директор на Австралийската федерация по тенис, съобщават световните агенции.

Абдо, който досега работеше на същата позиция в Националната ръгби лига, заменя на поста Крейг Тайли.

Тайли още през февруари обяви, че напуска позициите си на директор на Откритото първенство на Австралия по тенис и на изпълнителен директор на Тенис Австралия, за да започне работа в Американската тенис асоциация (USTA), която организира Откритото първенство на САЩ.

Тайли, който е от Република Южна Африка, през 2006 година стана директор на първия за годината турнир от Големия шлем в Мелбърн, въведе удължаването на състезанието от две седмици на 15 дни, а под негово ръководство надпреварата подобри рекордите по посещаемост и финансови приходи. През 2013 година той стана и изпълнителен директор на Тенис Австралия.

Абдо, който също е от Южна Африка, работи в австралийската Национална ръгби лига от 2013 година, първоначално като главен търговски директор, а от 2020-а и като изпълнителен директор. Той изигра важна роля за преминаването през трудния период по време на КОВИД пандемията, както и за разширяването и развитието на организацията, отбелязва АП.

