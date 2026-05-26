  Нова свежа вълна за френския тенис

  • 26 май 2026 | 15:10
Ден след като „Ролан Гарос“ се сбогува с един от любимците си — Гаел Монфис, 17-годишният Моаз Куаме даде на френския тенис нов повод за вълнение със зашеметяваща победа при дебюта си в турнира от Големия шлем на клей.

Звездата от #NextGenATP преодоля бившия №3 в света и полуфиналист от „Ролан Гарос“ 2022 Марин Чилич със 7-6(4), 6-2, 6-1 на корт „Симон Матийо“, за да се представи по впечатляващ начин пред парижката публика. Куаме, който е №318 в ранглистата, е роден и израснал във френската столица и стана първият мъж, роден през 2008 г. или по-късно, който изобщо участва в мач от основната схема на турнир от Големия шлем. Той реализира 4 от 7-те си възможности за пробив срещу 37-годишния Чилич, известен с мощния си сервис.

Куаме изигра изключително хладнокръвен мач под изпепеляващото парижко слънце в среща, белязана от втората най-голяма възрастова разлика в мъжки мач на сингъл от Големия шлем през този век — след двубоя Свейда, 16 г., срещу Лоренци, 37 г., на US Open 2019. Той е най-младият мъж, печелил мач от основната схема на „Ролан Гарос“ след Дину Пескариу през 1991 г., както и най-младият победител в мъжки мач на турнир от Големия шлем от 16-годишния тогава Бърнард Томич на Australian Open 2009.

Победата във вторник на парижкия клей е поредният пробив за Куаме в последните месеци. Той започна 2026 г. с две титли от турнири на ITF World Tennis Tour, а след това стана шестият най-млад тенисист — на 16 години и 10 месеца — класирал се за турнир от ATP, след като премина квалификациите на зала в ATP 250 надпреварата в Монпелие през февруари.

През март Куаме получи „уайлд кард“ за Маями и веднага победи Закари Свейда, за да стане най-младият победител в историята на този турнир от сериите "Мастърс" на твърди кортове — резултат, който му донесе поздравително съобщение от Новак Джокович. През април тийнейджърът участва с „уайлд кард“ и в Монте Карло, където също така проведе тренировка с Яник Синер.

Наградата за победата му над шампиона от US Open 2014 Марин Чилич е среща във втория кръг с поставения под №20 Камерън Нори или Адолфо Даниел Вайехо. След като започна 2026 г. като №876 в света, Куаме вече си гарантира влизане в Топ 300 след „Ролан Гарос“. В момента тийнейджърът се изкачва с 66 места до №252 в ранглистата на живо.

Снимки: Imago

