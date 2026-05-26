Филип Георгиев в топ 3 на турнир по скуош в Румъния

  • 26 май 2026 | 11:23
Филип Георгиев завоюва престижното трето място на международния турнир по скуош PSA Satellite Rompharm Company Open 2026, който се проведе в Отопени, Румъния.

Надпреварата събра състезатели от шест държави, включително играчи от световния Топ 300, като стандартно схемата на турнира беше от 16 състезатели. Филип показа изключително силна игра, характер и постоянство по пътя към отличието.

Победител в турнира стана Фин Кох от Германия, а второто място зае Андрю Глен от Великобритания.

България беше представена още от Мариян Михайлов, Атанас Ибришимов, Любомир Наков, Георги Янев, Франц Петев, Стефан Дашинов, и Лиан Тодоринов, които за първи път участваха в турнир на Професионалната скуош асоциация (PSA). Те играха борбено и натрупаха ценен международен опит срещу силни професионални играчи.

