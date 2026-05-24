Хетафе ще играе в Европа, Осасуна оцеля на косъм

Хетафе се пребори за 7-ото място в крайното класиране на Ла Лига и си осигури участие в Лигата на конференциите през следващия сезон. Отборът от мадридското предградие надви с 1:0 Осасуна и изпревари конкурентите си Райо Валекано и Валенсия. Въпреки поражението, Осасуна остава в елита на испанския футбол, въпреки че завърши с равен брой точки с изпадналия Майорка.

Важността на двубоя на "Колисеум Алфонсо Перес" направи и двата тима много припрени. В началото по-активни бяха гостите, най-вече благодарение на усилията на Лукас Торо и Анте Будимир. До края на полувремето Хетафе изпълни няколко статични положения, но стражът на Осасуна Серхио Ерера се справи безупречно с всички центрирания.

Нулевото равенство на почивката устройваше съперниците на фона на останалите резултати, но те знаеха, че един гол на някой от другите стадиони можеше да промени всичко.

Осасуна започна напористо и втората част, но в 59-ата минута защитата на тима от Памплона допусна фатална грешка. Лошо отбота топка беше овладяна от Луис Мийя, а неговият изстрел рикошира в противников футболист и Ерера нямаше как да реагира.

При това развитие Осасуна трябваше задължително да търси гол. В игра за гостите се появиха Рубен Гарсия, Енрике Барха и Мой Гомес, но Хетафе действаше много организирано и дори беше близо до второ попадение, но Домингош Дуарте стреля встрани от целта.

Усилията на Осасуна се оказаха безрезултатни, но тимът оцеля независимо от факта, че приключи сезона с пет поредни поражения. Памплонци събраха 42 точки, като със същия актив оцеля и Леванте, а Майорка изпадна заради по-лошата си голова разлика.

Снимки: Gettyimages