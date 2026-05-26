Един от големите ни таланти подсилва българското присъствие в САЩ

Един от големите родни баскетболни таланти Илиян Пищиков ще продължи кариерата си в колежанското първенство в САЩ. 21-годишното крило на Балкан ще се присъедини към Калифорния Стейт Юнивърсити, Бейкърсфийлд от следващия сезон, похвалиха се от университета.

По този начин българското присъствие в колежанското първенство в САЩ от новия сезон става още по-сериозно. Александър Гавалюгов, Георги Герганов, Михаил Калинов, Деян Колев, Иван Спиров, Калоян Колев, Цвет Сотиров и Михаил Гавазов също ще се изявяват отвъд океана през новия сезон.

Бъдещият отбор на Пищиков в момента се ръководи от старши треньора Тод Лий и се състезава в конференцията Big West. Roadrunners се присъединяват към NCAA Division I през 2007 година. По време на престоя си в NCAA Division II участват в 21 турнира от NCAA Division II, като се класират за финалната четворка осем пъти и са трикратни национални шампиони (1993, 1994, 1997). Печелят турнира на Западната атлетическа конференция през 2016 година, осигурявайки си първото участие в мъжкия баскетболен турнир на NCAA Division I.

Пищиков прави своя дебют в мъжкия баскетбол с екипа на Балкан преди 16-годишна възраст, под ръководството на треньора Йовица Арсич. Пищиков е избиран и за най-добър баскетболист на Балкан според феновете за сезон 2024/2025.

Илиян Пищиков е национален състезател на България във всички национални гарнитури по баскетбол в мъжко направление. Републикански шампион е за момчета до 16 години, като печели и приза за най-полезен играч на финалния турнир. Същата година е включен и в идеалната петица на турнир от EYBL U16 в Клуж Напока, Румъния. Става републикански шампион и до 19 години и е включен в идеалната петица на първенството.

Балкан поведе на Локомотив Пд в битката за златото

През 2022 година се нарежда на осмо място сред топреализаторите на Европейското първенство в съответната възрастова група с показатели от средно 6.6 точки на мач, а също демонстрира устойчивост и с позиция в топ 10 по наказателни удари.

Носител е на Купата на ББЛ през сезон 2023/2024, както и на наградата на БФБаскетбол за най-добър млад баскетболист на България, 2023.

Става шампион на България с Балкан през 2022 и 2023 година. На ЕвроБаскет 2024 при младежите става топреализатор номер 4 със средно по 16.6 точки на мач и е под номер 6 по наказателни удари.

Илиян Пищиков е носител на наградата “Рачо Колев - едно сърце, една игра” два пъти - през 2023 година и през 2025 година - а през 2025 година е отличен като най-добър млад баскетболист на България.

През сезон 2025/2026 записва средно по 10.7 точки, 1.8 борби и 1.8 асистенции средно на мач в Sesame НБЛ.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto