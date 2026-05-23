Вегас подчини Колорадо в последната третина

Иван Барбашев отбеляза два гола, включително победния, за Вегас Голдън Найтс, които направиха обрат с три попадения в третата третина и победиха Колорадо Аваланч с 3:1 във втория мач от финала на Западната конференция в „Бол Арена“.

„Просто играхме опростено“, каза Барбашев. „Мисля, че през целия сезон сме много добър отбор в третите третини. Имахме много обрати и просто се придържахме към това.“

Барбашев направи 2:1 в 11:22 минута, когато неговият удар с китка от високия слот преодоля Скот Уеджууд високо откъм страната на ръкавицата. Нападателят на Вегас Павел Дорофеев пресече опита на Девън Тейвс да изчисти шайбата по борда, отклони я към Джак Айкъл, който подаде на Барбашев за завършващия удар.

„Мисля, че цялата смяна беше малко напред-назад, а Пав и Джак просто продължиха да ги притискат и стигнахме до отнета шайба“, каза Барбашев. „Мисля, че тя се отклони от Пав. Джак я взе и просто ми я подаде.“

След това Барбашев отбеляза втория си гол в мача на празна врата в 18:57 минута за крайното 3:1. Вегас води в серията до четири победи с 2:0. Третият мач е в „T-Mobile Arena“ в Лас Вегас в понеделник от 03:00 сутринта българско време.

„Не мисля, че хората са имали това в своите прогнози, но момчетата в тази съблекалня знаехме, че можем да го направим, а целта ни беше да дойдем тук и да вземем два мача“, каза защитникът на Голдън Найтс Дилън Коглан. „Не бяхме доволни само от подялба, така че да се върнем у дома пред нашите фенове — T-Mobile Arena става много шумна. Надявам се да бъде така.“

Барбашев добави и асистенция, Айкъл завърши с гол и асистенция, а Дорофеев направи две асистенции за Голдън Найтс — поставения под №1 от Тихоокеанската дивизия. Картър Харт направи 29 спасявания.

„Намерихме начин“, каза треньорът на Вегас Джон Торторела. „Мисля, че ключовият момент в мача беше, че втората третина беше истинска борба за нас, но въпреки това влязохме в съблекалнята само с пасив от 0:1. Според мен това беше ключовият момент в мача и усещахме, че сме в добра позиция, влизайки в третата третина с един гол пасив в тази зала, във втори мач. Просто искахме да продължим да играем.

Опитваме се да играем нашата игра по начина, по който смятаме, че трябва да го правим, и намерихме начин. Ще трябва да бъдем по-добри във всеки следващ мач. Те ще бъдат по-добри. Ние също ще трябва да бъдем по-добри във всички аспекти.“

Рос Колтън отбеляза за Аваланч — поставения под №1 от Централната дивизия и Западната конференция. Уеджууд направи 22 спасявания.

„Знаеш, че ще се сблъскаш с трудности и че ще губиш мачове в плейофите. Това са фактите“, каза треньорът на Колорадо Джаред Беднар. „Не можем да се возим на емоционалното влакче като феновете, нали? Губиш първия мач — ще бъдеш пометен. Ако спечелим първия мач — ние ще ги пометем. Това не е реалността. Трябва да се справяш със задачата пред себе си и с това, което предстои. Няма да се опитваме да спечелим четири мача на следващата вечер във Вегас. Опитваме се да спечелим един. Може да звучи клиширано, но така подхождаме. Фокус върху процеса ни, върху това, което трябва да направим. Изиграхме страхотен мач тази вечер. И те също. Можеше да отиде и в двете посоки. Не се отказваш от сезона си само защото изведнъж си загубил два мача в плейофите. Има още много хокей.“

Game 3 of this #StanleyCup Playoffs series is SUNDAY at 8p ET on @espn, @Sportsnet, and @TVASports!

Аваланч бяха без защитника Кейл Макар, който пропусна втори пореден мач заради контузия в горната част на тялото. Колтън даде аванс на Колорадо с 1:0 в 16:59 минута на първата третина. След като защитникът на Вегас Кейдън Корчак блокира удар от синята линия на Брент Бърнс, Колтън заобиколи вратата, овладя подскачащата шайба и отбеляза с удар с китка от слота, който мина откъм близката страна над лявата ръка на Харт.

„Закопахме се. Отговорността е наша“, каза нападателят на Аваланч Логан О’Конър. „Трябва да се рестартираме, да отидем във Вегас и да направим същото, което те направиха с нас. Започва се с един мач и просто трябва да отхапваме малко по малко. Има неща, които можем да научим от този мач. Мисля, че в третата третина се отклонихме от плана си. Позволихме им да останат в мача през цялото време, а те ще се възползват от своите възможности.“

Айкъл изравни за 1:1 в 9:15 минута на третата третина. Дорофеев отклони напречното подаване на Барбашев към Айкъл в неутралната зона, а Айкъл пое шайбата директно към десния кръг за вбрасыване, преди да отбележи с удар с китка, който мина над десния крак на Уеджууд и влезе след рикошет от далечната греда.

„Мисля, че това просто ни даде живот“, каза защитникът на Вегас Ноа Ханифин. „След тази втора третина беше малко трудно, и мисля, че когато той вкара този гол, просто ни даде живот. Оттам нататък започнахме да набираме скорост.“

Защитникът на Вегас Брейдън Макнаб напусна мача в 13:40 минута на първата третина след сблъсък със защитника на Колорадо Сам Малински. Той пропусна втората третина, но се върна за третата и довърши мача.

Голдън Найтс бяха без нападателя и капитан Марк Стоун за пети пореден мач заради контузия в долната част на тялото.

