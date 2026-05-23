Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Шампионът САЩ е пред отпадане още в груповата фаза на световното първенство

Шампионът САЩ е пред отпадане още в груповата фаза на световното първенство

  • 23 май 2026 | 18:25
  • 289
  • 0
Шампионът САЩ е пред отпадане още в груповата фаза на световното първенство

Защитаващият титлата си тим на САЩ е пред отпадане още в груповата фаза на световното първенство по хокей на лед в Швейцария.

Американците, които в началото на тази година взеха и олимпийската титла, допуснаха поражение с 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) от състава на Латвия в петия си двубой от група "А" на турнира. Това е трето поражение за тях до момента и те се свлякоха до петото място в потока с 5 точки. Така единствено две победи в оставащите им два мача с Австрия и Унгария ще запазят шансовете им за класиране на четвъртфиналите.

В Цюрих Латвия поведе в първата третина чрез Харалдс Егле, но световните шампиони от САЩ изравниха пет минути преди края на втория период с точен изстрел на Матю Ткачък при числено превъзходство.

Латвийците поведоха за втори път в мача седем минути след началото на последната третина чрез Денис Смирновс, а 62 секунди преди края Сандис Вилманис покачи на 3:1 с точен изстрел на празна врата.

Веднага след подновяването на играта американците върнаха един гол, за да намалят до 2:3 чрез Матю Оливие при оставащи само 51 секунди до края.

Вилманис обаче не бе казал последната си дума и с втори гол на празна врата оформи крайното 4:2 в полза на балтийската страна.

С успеха си Латвия излезе на четвърто място в класирането с 6 точки, на точка пред САЩ и на три зад тима на Австрия, който обаче е с мач по-малко. За четвъртфиналите се класират първите четири отбора в групата.

В друг мач, игран по същото време във Фрибур, Дания се наложи с 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) над Словения.

Патрик Ръсел бе точен на два пъти за датчаните, които записаха първата си победа на световното първенство. И двата отбора обаче нямат шанс за класиране на четвъртфиналите, като заемат шесто и седмо място в група "В" с по 3 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Вегас подчини Колорадо в последната третина

Вегас подчини Колорадо в последната третина

  • 23 май 2026 | 11:45
  • 669
  • 1
Победи за фаворитите на Световното по хокей

Победи за фаворитите на Световното по хокей

  • 23 май 2026 | 11:31
  • 1287
  • 0
Алберт Попов сменя екипировката за новия сезон

Алберт Попов сменя екипировката за новия сезон

  • 22 май 2026 | 17:21
  • 1557
  • 0
Бивш световен шампион се завръща на леда, за да участва на олимпийските игри

Бивш световен шампион се завръща на леда, за да участва на олимпийските игри

  • 22 май 2026 | 11:21
  • 1194
  • 0
Монреал направи перфектен старт във финала на Изток

Монреал направи перфектен старт във финала на Изток

  • 22 май 2026 | 09:42
  • 1496
  • 2
Канада надви Норвегия след продължение, Финландия с четвърта поредна победа

Канада надви Норвегия след продължение, Финландия с четвърта поредна победа

  • 21 май 2026 | 21:51
  • 1782
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: на почивката "братлетата" гледат към Драгалевци, командата на Вили Вуцов се спасява

Втора лига на живо: на почивката "братлетата" гледат към Драгалевци, командата на Вили Вуцов се спасява

  • 23 май 2026 | 18:45
  • 20119
  • 26
В битката за елита: Янтра 0:0 Беласица, сериозни пропуски на домакините

В битката за елита: Янтра 0:0 Беласица, сериозни пропуски на домакините

  • 23 май 2026 | 18:43
  • 4144
  • 5
Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 38593
  • 24
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 11691
  • 44
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 5925
  • 4
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 21236
  • 19