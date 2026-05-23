Шампионът САЩ е пред отпадане още в груповата фаза на световното първенство

Защитаващият титлата си тим на САЩ е пред отпадане още в груповата фаза на световното първенство по хокей на лед в Швейцария.

Американците, които в началото на тази година взеха и олимпийската титла, допуснаха поражение с 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) от състава на Латвия в петия си двубой от група "А" на турнира. Това е трето поражение за тях до момента и те се свлякоха до петото място в потока с 5 точки. Така единствено две победи в оставащите им два мача с Австрия и Унгария ще запазят шансовете им за класиране на четвъртфиналите.

В Цюрих Латвия поведе в първата третина чрез Харалдс Егле, но световните шампиони от САЩ изравниха пет минути преди края на втория период с точен изстрел на Матю Ткачък при числено превъзходство.

Латвийците поведоха за втори път в мача седем минути след началото на последната третина чрез Денис Смирновс, а 62 секунди преди края Сандис Вилманис покачи на 3:1 с точен изстрел на празна врата.

Веднага след подновяването на играта американците върнаха един гол, за да намалят до 2:3 чрез Матю Оливие при оставащи само 51 секунди до края.

Вилманис обаче не бе казал последната си дума и с втори гол на празна врата оформи крайното 4:2 в полза на балтийската страна.

С успеха си Латвия излезе на четвърто място в класирането с 6 точки, на точка пред САЩ и на три зад тима на Австрия, който обаче е с мач по-малко. За четвъртфиналите се класират първите четири отбора в групата.

В друг мач, игран по същото време във Фрибур, Дания се наложи с 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) над Словения.

Патрик Ръсел бе точен на два пъти за датчаните, които записаха първата си победа на световното първенство. И двата отбора обаче нямат шанс за класиране на четвъртфиналите, като заемат шесто и седмо място в група "В" с по 3 точки.

