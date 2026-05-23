Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Победи за фаворитите на Световното по хокей

Победи за фаворитите на Световното по хокей

  • 23 май 2026 | 11:31
  • 347
  • 0
Победи за фаворитите на Световното по хокей

Националният отбор на Финландия победи Великобритания с 4:0 в мач от груповата фаза на Световното първенство по хокей на лед за мъже, което се провежда в Швейцария.

Головете отбелязаха Виле Хейнола в 1-ата и 29-ата минута, Мико Лехтонен в 32-ата и Анри Йокихарю в 59-ата.

Финландия, бронзов медалист от Олимпиадата в Милано-Кортина 2026, спечели и петте мача от началото на Мондиала и е втори в група А с 15 точки, колкото имат и домакините от Швейцария на върха. Великобритания все още няма нито една точка, като също е изиграла пет мача на турнира. Следващият двубой на Финландия е срещу Австрия, а Великобритания ще се изправи срещу Латвия. Мачовете са насрочени за 24 май.

Швеция победи Италия с 3:0 и събра 9 точки в група Б, заемайки четвърто място.

Олимпийският вицешампион Канада надделя над Словения с 3:1, а Германия се наложи над Унгария с 6:2 в други срещи от шампионата.

За Канада се разписаха Дентън Матейчук (12-ата минута), Дилън Козенс (34-ата) и Емит Фини (47-ата).

Тази победа беше петата поредна за тима, който с 14 точки води в подреждането в група Б. Словения има три точки от пет мача и е на шесто място. Следващият съперник на Канада ще бъде Словакия. Мачът ще се проведе на 24 май. Ден преди това словенците ще се изправят срещу Дания.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Алберт Попов сменя екипировката за новия сезон

Алберт Попов сменя екипировката за новия сезон

  • 22 май 2026 | 17:21
  • 1474
  • 0
Бивш световен шампион се завръща на леда, за да участва на олимпийските игри

Бивш световен шампион се завръща на леда, за да участва на олимпийските игри

  • 22 май 2026 | 11:21
  • 1172
  • 0
Монреал направи перфектен старт във финала на Изток

Монреал направи перфектен старт във финала на Изток

  • 22 май 2026 | 09:42
  • 1473
  • 2
Канада надви Норвегия след продължение, Финландия с четвърта поредна победа

Канада надви Норвегия след продължение, Финландия с четвърта поредна победа

  • 21 май 2026 | 21:51
  • 1770
  • 0
Вегас поведе срещу Колорадо в първия мач от финала на Запад

Вегас поведе срещу Колорадо в първия мач от финала на Запад

  • 21 май 2026 | 09:07
  • 790
  • 0
Шампионът САЩ спечели с дузпи срещу Германия на Световното

Шампионът САЩ спечели с дузпи срещу Германия на Световното

  • 21 май 2026 | 08:45
  • 3085
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 23030
  • 14
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 11170
  • 6
Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

  • 23 май 2026 | 09:40
  • 6659
  • 16
Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

  • 23 май 2026 | 09:01
  • 9915
  • 0
Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

  • 23 май 2026 | 09:03
  • 16212
  • 31
Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

  • 23 май 2026 | 09:13
  • 5258
  • 7