Победи за фаворитите на Световното по хокей

Националният отбор на Финландия победи Великобритания с 4:0 в мач от груповата фаза на Световното първенство по хокей на лед за мъже, което се провежда в Швейцария.

Головете отбелязаха Виле Хейнола в 1-ата и 29-ата минута, Мико Лехтонен в 32-ата и Анри Йокихарю в 59-ата.

Финландия, бронзов медалист от Олимпиадата в Милано-Кортина 2026, спечели и петте мача от началото на Мондиала и е втори в група А с 15 точки, колкото имат и домакините от Швейцария на върха. Великобритания все още няма нито една точка, като също е изиграла пет мача на турнира. Следващият двубой на Финландия е срещу Австрия, а Великобритания ще се изправи срещу Латвия. Мачовете са насрочени за 24 май.

Швеция победи Италия с 3:0 и събра 9 точки в група Б, заемайки четвърто място.

Олимпийският вицешампион Канада надделя над Словения с 3:1, а Германия се наложи над Унгария с 6:2 в други срещи от шампионата.

За Канада се разписаха Дентън Матейчук (12-ата минута), Дилън Козенс (34-ата) и Емит Фини (47-ата).

Тази победа беше петата поредна за тима, който с 14 точки води в подреждането в група Б. Словения има три точки от пет мача и е на шесто място. Следващият съперник на Канада ще бъде Словакия. Мачът ще се проведе на 24 май. Ден преди това словенците ще се изправят срещу Дания.