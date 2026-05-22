Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Алберт Попов сменя екипировката за новия сезон

Алберт Попов сменя екипировката за новия сезон

  • 22 май 2026 | 17:21
  • 559
  • 0
Алберт Попов сменя екипировката за новия сезон

Водещият български състезател в алпийските ски Алберт Попов сменя екипировката.

28-годишният софиянец, който е един от само двамата българи, печелили старт от Световната купа при мъжете, ще кара със ски на Нордика.

"Още една легенда се присъединява към екипа на Нордика. Българският скиор Алберт Попов официално е част от семейството. Неговата зашеметяваща победата в Мадион ди Кампильо през 2025 година показа на света на какво е способен. Неговата усърдна работа валидира това. Но сега е време да покаже на света и нещо повече. Заедно", написаха от Нордика в официалния си профил във Фейсбук.

През последните години, включително и при знаменитата си победа в Мадона ди Кампильо, Попов караше със ски на Хед.

В последните седмици към екипа на Нордика се присъединиха още словенецът Жан Кранец и хърватинът Филип Зубчич.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Бивш световен шампион се завръща на леда, за да участва на олимпийските игри

Бивш световен шампион се завръща на леда, за да участва на олимпийските игри

  • 22 май 2026 | 11:21
  • 1024
  • 0
Монреал направи перфектен старт във финала на Изток

Монреал направи перфектен старт във финала на Изток

  • 22 май 2026 | 09:42
  • 1315
  • 1
Канада надви Норвегия след продължение, Финландия с четвърта поредна победа

Канада надви Норвегия след продължение, Финландия с четвърта поредна победа

  • 21 май 2026 | 21:51
  • 1652
  • 0
Вегас поведе срещу Колорадо в първия мач от финала на Запад

Вегас поведе срещу Колорадо в първия мач от финала на Запад

  • 21 май 2026 | 09:07
  • 766
  • 0
Шампионът САЩ спечели с дузпи срещу Германия на Световното

Шампионът САЩ спечели с дузпи срещу Германия на Световното

  • 21 май 2026 | 08:45
  • 3028
  • 8
Ванкувър Канъкс остана без старши треньор

Ванкувър Канъкс остана без старши треньор

  • 20 май 2026 | 13:19
  • 346
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 1:0 Берое, заралии изпадат към момента

Ботев (Враца) 1:0 Берое, заралии изпадат към момента

  • 22 май 2026 | 18:28
  • 6496
  • 26
Спартак (Варна) 2:0 Локомотив (София), "соколите" с комфортен аванс

Спартак (Варна) 2:0 Локомотив (София), "соколите" с комфортен аванс

  • 22 май 2026 | 18:25
  • 5254
  • 20
Септември (София) 1:0 Добруджа, много важен гол на Мартин Христов

Септември (София) 1:0 Добруджа, много важен гол на Мартин Христов

  • 22 май 2026 | 18:46
  • 3744
  • 9
Преднина за Везенков и компания срещу шампиона в Атина!

Преднина за Везенков и компания срещу шампиона в Атина!

  • 22 май 2026 | 19:00
  • 4204
  • 3
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 13526
  • 23
Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

  • 22 май 2026 | 12:30
  • 25884
  • 21