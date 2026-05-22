Алберт Попов сменя екипировката за новия сезон

Водещият български състезател в алпийските ски Алберт Попов сменя екипировката.

28-годишният софиянец, който е един от само двамата българи, печелили старт от Световната купа при мъжете, ще кара със ски на Нордика.

"Още една легенда се присъединява към екипа на Нордика. Българският скиор Алберт Попов официално е част от семейството. Неговата зашеметяваща победата в Мадион ди Кампильо през 2025 година показа на света на какво е способен. Неговата усърдна работа валидира това. Но сега е време да покаже на света и нещо повече. Заедно", написаха от Нордика в официалния си профил във Фейсбук.

През последните години, включително и при знаменитата си победа в Мадона ди Кампильо, Попов караше със ски на Хед.

В последните седмици към екипа на Нордика се присъединиха още словенецът Жан Кранец и хърватинът Филип Зубчич.