Легендата Принтезис за Везенков: Много обичам Саша, страхотен играч, гордея се с него

Легендата на Олимпиакос Йоргос Принтезис, след като беше част от предишните две европейски титли на клуба като играч, този път наблюдаваше успеха на “червено-белите” от Пирея от трибуните като фен. Олимпиакос седна на европейския трон след победа с 92:85 на финала на Евролигата срещу Реал Мадрид.

„Чувството е страхотно. Сега, като фен, беше нещо уникално. Заслужавахме тази титла. Момчетата играха много добре през цялото време и това е голяма победа“, заяви Принтезис след двубоя.

Бившият капитан на Олимпиакос похвали и голямата звезда на отбора Александър Везенков, който беше сред основните фигури за успеха.

„Не съм ментор на Саша, но много го обичам. Страшно много се гордея с него. Той е страхотен играч и мога да кажа само добри неща за него“, сподели Принтезис.

Снимки: Imago