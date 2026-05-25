Иван Кочев: Много хубав мач

2:2 приключиха в Българово, Нефтохимик (Бургас) и гостуващия му Марица (Милево). Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Нефтохимик и Марица (Милево) си вкараха по два гола

Иван Кочев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Стана много хубав мач с доста голове и положения и пред двете врати. Поведохме и си мисля, че беше съвсем заслужено, но след това допуснахме обрат, след като ни вкараха от две статични положения. Отново се прояви може би наша слабост – не бяхме достатъчно концентрирани, допуснахме да ни вкарат и да изравнят. До края на мача имаше още доста време, в което създадохме нови положения, но не успяхме да стигнем до победата. Нефтохимик е доста силен отбор, неслучайно завършва на трето място в първенството“.

Снимка: fcmaricamilevo.com