Купата на Русия се… счупи

Куриозен момент беляза финала за Купата на Русия. В него Спартак (Москва) надви Краснодар след изпълнение на дузпи.
При радостта на победителите след срещата се стигна до неочакван инцидент, след като трофеят се строши с лекота. Това стана в момент, когато аржентинският играч на Спартак Пабло Солари го беше вдигнал.
Точно Солари реализира гола за столичани в редовното време, завършило 1:1. При ударите от бялата точка спартаковци бяха безгрешни - 4 от 4, докато двама от петима изпълнители на Краснодар пропуснаха.