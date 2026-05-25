Купата на Русия се… счупи

Куриозен момент беляза финала за Купата на Русия. В него Спартак (Москва) надви Краснодар след изпълнение на дузпи.

При радостта на победителите след срещата се стигна до неочакван инцидент, след като трофеят се строши с лекота. Това стана в момент, когато аржентинският играч на Спартак Пабло Солари го беше вдигнал.

Spartak Moscow player Pablo Solari accidentally smashed the Russian Cup trophy into pieces during the celebration 😂pic.twitter.com/pGdiPlSmhX — Troll Football (@TrollFootball) May 25, 2026

Точно Солари реализира гола за столичани в редовното време, завършило 1:1. При ударите от бялата точка спартаковци бяха безгрешни - 4 от 4, докато двама от петима изпълнители на Краснодар пропуснаха.