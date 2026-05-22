  3. Бивш световен шампион се завръща на леда, за да участва на олимпийските игри

  • 22 май 2026 | 11:21
Бившият световен шампион във фигурното пързаляне Шома Уно от Япония заяви, че се завръща на леда, след като прекрати кариерата си по-рано, с цел да участва на следващите Олимпийски игри като танцова двойка с партньорката си Марин Хонда, предаде АФП.

"От деня, в който взехме това решение, имаме като цел да участваме на Олимпийските игри и се посвещаваме на спорта", написаха двамата в социалните мрежи.

"Ден след ден имаме голяма решимост и си поставяме нови предизвикателства", добавиха японците.

28-годишният Уно спечели сребърен медал индивидуално на Олимпийските игри в Пьончан през 2018 и бронзов четири години по-късно в Пекин. Той е световен шампион от 2022 и 2023, като обяви оттеглянето си от спорта през май 2024. 24-годишната Хонда беше световна шампионка за девойки, като също бе оттеглила преждевременно от фигурното пързаляне.

