Бивш световен шампион се завръща на леда, за да участва на олимпийските игри

Бившият световен шампион във фигурното пързаляне Шома Уно от Япония заяви, че се завръща на леда, след като прекрати кариерата си по-рано, с цел да участва на следващите Олимпийски игри като танцова двойка с партньорката си Марин Хонда, предаде АФП.

"От деня, в който взехме това решение, имаме като цел да участваме на Олимпийските игри и се посвещаваме на спорта", написаха двамата в социалните мрежи.

"Ден след ден имаме голяма решимост и си поставяме нови предизвикателства", добавиха японците.

28-годишният Уно спечели сребърен медал индивидуално на Олимпийските игри в Пьончан през 2018 и бронзов четири години по-късно в Пекин. Той е световен шампион от 2022 и 2023, като обяви оттеглянето си от спорта през май 2024. 24-годишната Хонда беше световна шампионка за девойки, като също бе оттеглила преждевременно от фигурното пързаляне.