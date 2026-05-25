Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Александра Начева: Пикът на формата ми трябва да е на европейското в Бирмингам

Александра Начева: Пикът на формата ми трябва да е на европейското в Бирмингам

  • 25 май 2026 | 11:53
  • 212
  • 1

Международният турнир „Пловдив“ бе първо състезание за сезона за Александра Начева. В него състезателката на клуб Ботев – Пловдив постигна 13,39 м на троен скок и спечели голямата награда от 2000 евро за най-добър резултат в състезанието. Пред екипа на БФЛА Алекс разказа как се чувства и как върви подготовката й за новия сезон.

„Не мога да кажа със сигурност, че съм доволна. Все пак това е първо състезание. Не сме скачали от цял разбег, а не сме и още във форма и готови. Формата ми трябва да е в пика си през август, когато е европейското в Бирмингам. Както видяхме и метеорологичните условия не бяха от най-добрите. За това спряхме още след първия опит и решихме да не рискуваме все пак“, заяви Начева.

Александра Начева стартира сезона с победа в Пловдив
Александра Начева стартира сезона с победа в Пловдив

Състезателката на Ботев Пловдив говори за очакванията си в следващите месеци.

„Честно казано дори не се целя да го скоча този норматив. Не мисля, че това е най-важното нещо. Преди 2 години покрих норматива за Европейското, а най-добрият ми резултат беше на самото състезание. Мисля тази година отново да се случи по този начин. Аз не искам да скоча нещо уникално преди състезанието, а на самото състезание да не скоча. В момента със с абсолютно сигурен ранкинг за самото европейско – пета или шеста съм в класирането на Европа. Така, че съм абсолютно сигурно, че ще отида и ще участвам. Въпросът е да съм подготвена за квалификацията и финала. До европейското имаме заложени участия в 3-4 турнира извън България, а също така Балканиадата и националния шампионат.

Със сигурност ми липсваха тези емоции през последните 2 години. Няма да крия, че за първи път се чувствах доволна и удовлетворена от свършената работа, и всички неща през които преминахме. Да. Представянето ми в Торун ми даде една сигурност и увереност за лятото. Надявам се, да не се захласвам по това, а да си продължа сериозната работа, за да покажа по-добри резултати през лятото“, завърши Начева.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Александра Начева стартира сезона с победа в Пловдив

Александра Начева стартира сезона с победа в Пловдив

  • 23 май 2026 | 18:04
  • 2001
  • 2
Радина Величкова и Барбоза Фирмино спечелиха спринта на 100 метра в Пловдив

Радина Величкова и Барбоза Фирмино спечелиха спринта на 100 метра в Пловдив

  • 23 май 2026 | 17:58
  • 1073
  • 0
Какво е състоянието на Матия Фурлани?

Какво е състоянието на Матия Фурлани?

  • 23 май 2026 | 17:45
  • 2453
  • 0
Сандра Елкасевич с прочувствено обръщение към феновете си

Сандра Елкасевич с прочувствено обръщение към феновете си

  • 23 май 2026 | 17:25
  • 1672
  • 1
Радина Величкова покри норматив на 100 метра за Световното в Юджийн

Радина Величкова покри норматив на 100 метра за Световното в Юджийн

  • 23 май 2026 | 16:57
  • 3201
  • 3
Левченко грабна диамантена победа в Китай, Кембъл №1 на гюле

Левченко грабна диамантена победа в Китай, Кембъл №1 на гюле

  • 23 май 2026 | 16:46
  • 3935
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 10061
  • 12
Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
  • 18130
  • 25
Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

  • 25 май 2026 | 11:24
  • 5194
  • 1
ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

  • 25 май 2026 | 07:44
  • 14444
  • 18
Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

  • 25 май 2026 | 09:29
  • 9674
  • 3
Пореден епизод на дербито на Пловдив

Пореден епизод на дербито на Пловдив

  • 25 май 2026 | 09:10
  • 3311
  • 3