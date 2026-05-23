Сандра Елкасевич с прочувствено обръщение към феновете си

Двукратната олимпийска, двукратна световна и седемкратна европейска шампионка в мятането на диск Сандра Елкасевич направи прочувствено обръщение към своите фенове.

“До моите прекрасни поддръжници, моя екип и моите приятели;

Откакто се помня, животът ми се измерва в метри, рингове и неуморния стремеж към победа. Ако ме познавате, знаете, че съм боец. Влизала съм в кръга с контузии, преодолявала съм изтощение и съм се борила в най-трудните моменти, защото отказването никога не е било опция. Състезанието е това, което съм аз.

Ето защо писането на това е едно от най-трудните неща, които някога съм правила. За първи път в кариерата си реших да се вслушам в тялото си и да се откажа от всички състезания за сезон 2026.

Моля, знайте, че това не е сбогуване, далеч не е. Този спорт ме благослови с невероятно пътешествие: два олимпийски златни медала, две световни титли и седем златни медала от европейски първенства. Но за да продължа да преследвам историята, трябва да отделя момент, за да се излекувам. Тялото и умът ми се нуждаят от време, за да се възстановят от години интензивни, всеотдайни тренировки.

Тъй като през 2026 г. няма световно първенство, това е абсолютно подходящият момент за мен да спра, да възстановя и да защитя бъдещето си в този спорт. Погледът ми е здраво насочен към Световното първенство в Пекин през 2027 г. и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Правя това сега, за да мога да ви дам най-доброто от себе си, когато е най-важно.

Искам да пожелая на всички мои колеги състезатели най-голям късмет тази година. На всички вас, които ме подкрепяхте в добро и лошо, благодаря ви за разбирането. Още не съм приключила. Ще се видим отново в кръга догодина.

С цялата ми любов,

Вашата КРАЛИЦА НА ДИСКА.”

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages