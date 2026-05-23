Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Александра Начева стартира сезона с победа в Пловдив

Александра Начева стартира сезона с победа в Пловдив

  • 23 май 2026 | 18:04
  • 310
  • 1
Александра Начева стартира сезона с победа в Пловдив

Осмата в тройния скок от Световното първенство в зала в Торун тази зима Александра Начева започна с победа летния сезон. Състезателката на Стойко Цонов спечели надпреварата на международния атлетически турнир “Пловдив” днес с 13.39 метра (-0.2 м/сек). След това Начева направи един фал и прекрати участието си.

Второто място в тройния скок при дамите зае Галина Николова с 12.95 м (+0.2 м/сек), след като малко по-рано си гарантира победата в скока на дължина. Трета се класира Дияна Ангелова с 12.84 м (-0.1 м/сек).

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Радина Величкова покри норматив на 100 метра за Световното в Юджийн

Радина Величкова покри норматив на 100 метра за Световното в Юджийн

  • 23 май 2026 | 16:57
  • 1433
  • 3
Левченко грабна диамантена победа в Китай, Кембъл №1 на гюле

Левченко грабна диамантена победа в Китай, Кембъл №1 на гюле

  • 23 май 2026 | 16:46
  • 657
  • 1
Ръсел остана на 2 стотни от световния рекорд на 100 м/пр

Ръсел остана на 2 стотни от световния рекорд на 100 м/пр

  • 23 май 2026 | 16:25
  • 1089
  • 0
Саръбоюков след третото място в Китай: Доволен съм, започват да се получават нещата

Саръбоюков след третото място в Китай: Доволен съм, започват да се получават нещата

  • 23 май 2026 | 16:09
  • 1889
  • 1
Оманяла с първа победа на 100 метра в Диамантената лига

Оманяла с първа победа на 100 метра в Диамантената лига

  • 23 май 2026 | 16:01
  • 934
  • 0
Дос Сантос победи Вархолм в зрелищен дуел на 400 м/пр в Сямън

Дос Сантос победи Вархолм в зрелищен дуел на 400 м/пр в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:47
  • 565
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: на почивката "братлетата" гледат към Драгалевци, командата на Вили Вуцов се спасява

Втора лига на живо: на почивката "братлетата" гледат към Драгалевци, командата на Вили Вуцов се спасява

  • 23 май 2026 | 18:45
  • 20044
  • 26
В битката за елита: Янтра 0:0 Беласица, сериозни пропуски на домакините

В битката за елита: Янтра 0:0 Беласица, сериозни пропуски на домакините

  • 23 май 2026 | 18:43
  • 4109
  • 5
Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 38574
  • 24
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 11679
  • 44
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 5917
  • 4
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 21222
  • 19