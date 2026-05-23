Александра Начева стартира сезона с победа в Пловдив

Осмата в тройния скок от Световното първенство в зала в Торун тази зима Александра Начева започна с победа летния сезон. Състезателката на Стойко Цонов спечели надпреварата на международния атлетически турнир “Пловдив” днес с 13.39 метра (-0.2 м/сек). След това Начева направи един фал и прекрати участието си.

Второто място в тройния скок при дамите зае Галина Николова с 12.95 м (+0.2 м/сек), след като малко по-рано си гарантира победата в скока на дължина. Трета се класира Дияна Ангелова с 12.84 м (-0.1 м/сек).