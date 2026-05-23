  3. Радина Величкова и Барбоза Фирмино спечелиха спринта на 100 метра в Пловдив

  • 23 май 2026 | 17:58
Радина Величкова и Зинга Барбоза Фирмино бяха най-бързи на 100 метра във финалите на международния атлетически турнир “Пловдив” днес. След като в сериите Величкова се справи с норматива за Световното първенство за юноши и девойки под 20 г., във финала тя беше малко по-бърза с 11.72 секунди (+0.1 м/сек). Втора завърши Мила Димитрова с 12.18 сек, а третото място зае Андреа Савова с 12.20 сек.

Бронзовият европейски медалист в тройния скок за юноши от миналата година Зинга Барбоза Фирмино пък постигна победа на 100 м при мъжете. Атлетът, който наскоро обяви, че ще се пробва и в спринта, записа личен рекорд от 10.56 сек (-0.5 м/сек). Дилян Чернополски направи поредното си силно бягане през сезона и се класира втори с 10.71 сек, което също е личен рекорд за него. Третата позиция в спринта на 100 м при мъжете зае Атанаси Стоянов с 10.77 сек.

