Монреал направи перфектен старт във финала на Изток

  • 22 май 2026 | 09:42
Тимът на Монреал Канадианс направи перфектен старт във финала на Източната конференция на Националната хокейна лига, след като се наложи над Каролина Хърисейнс с 6:2.

"Сигурен съм, че те ще се опитат да направят нещо съвсем различно във втория мач. Ние сме доволни от резултата, но те ще се подобрят", предупреди капитанът на канадците Ник Сузуки.

Юрай Слафковски вкара два гола, а Коул Кофийлд и Филип Дано реализираха по веднъж и добавиха асистенция за победата. Александър Тексие и Иван Демидов също се разписаха за Монреал, вратарят Якуб Доубс отрази 25 шута. Капитанът Сузуки помогна с три асистенции.

Сет Джарвис и Ерик Робинсън вкараха за Каролина, който загуби за първи път в плейофите до момента. Вратарят Фредерик Андерсен спаси 16 удара.

"Загубихме мача още в първите му минута, като им дадохме много свободни пространства. Не им показахме нужното уважение, а те направиха страхотен мач. Бяха готови, а ние - не", призна капитанът на Каролина Джордан Стаал.

