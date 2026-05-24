Фурние поведе Олимпиакос към европейския връх и бе коронясан за MVP на Финалната четворка

  • 24 май 2026 | 23:49
Французинът Еван Фурние беше избран за MVP на Финалната четворка след впечатляващото си представяне и драматичната победа на Олимпиакос над Реал Мадрид във финала на Евролигата с 92:85 в Атина.

Фурние изигра ключова роля за спечелването на четвъртата европейска титла в историята на Олимпиакос. Въпреки напрежението в решителния двубой, френският гард демонстрира класа и хладнокръвие в най-важните моменти на срещата.

Във финала срещу Реал Мадрид той беше най-резултатният играч на своя тим с 20 точки, като добави още 5 борби и 4 асистенции. За 27 минути на паркета Фурние завърши с коефициент на полезно действие от 21 и помогна на Олимпиакос да стигне до триумфа.

Силен беше и приносът му в полуфинала срещу Фенербахче, където записа 10 точки и КПД 10 за 24 минути игра при победата със 79:61.

В рамките на Финалната четворка опитният гард регистрира средни показатели от 15.0 точки и 15.5 КПД на мач, утвърждавайки се като една от водещите фигури в шампионския поход на Олимпиакос към европейския връх.

Гошо Методиев

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

