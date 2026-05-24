Сребро за Георги "Jorko" Митев и FOKUS в Португалия

FOKUS на българина Георги "Jorko" Митев не успя да спечели турнира по CS2 - BC Game Masters Championship 2 в Португалия, като загуби с 1:2 (7-13, 13-10, 6-13). Митев и компания си тръгват с 10,000 долара от шампионата в Португалия, българите от Acend с $2,000, а победителите - $30,000.

the trophy was out of reach today pic.twitter.com/eZVndy2koK — FOKUS CS (@fokusclancs) May 24, 2026

Още от самото начало северноамериканският тим взе превес и спечели първата карта Inferno. След това обаче FOKUS съумя да измъкне Dust 2, но Джейдън "HexT" Постма и съотборниците му доминираха изцяло на третия мап Nuke и по този начин триумфираха.

Фактически Георги "Jorko" Митев записа най-много елиминации в сървъра със своите 34, а HexT бе първи по рейтинг с 33/26 и 1.25 рейтинг.

