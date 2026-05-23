България с три медала при момичетата на Европейското първенство по борба в Самоков

Българските състезателки по борба завършиха на девето място в отборното класиране на Европейското първенство по борба в Самоков.

В последния ден на надпреварата Иванина Иванова (50 кг) взе сребро, а Деница Иванова (58 кг) и Вероника Стоилова (66 кг) - бронз. За отборното допринесе и петото място на Стефани Стоенчева (39 кг).

Българският тим, воден от Даяна Стойчева, събра 64 точки. Лидер е Русия със 166 точки и спечелени четири титли и два сребърни медала. Преди ден Сборная стана и номер 1 при класиците. Втори е съставът на Украйна със 110 (1-0-3), а на трето място - Турция, също със 110 точки, но с два сребърни и четири бронзови медала. Преди България са отборите на Азербайджан, Молдова, Беларус, Италия и Унгария.

Най-голямо постижение на това първенство записа Иванина Иванова, която през миналата година бе извън топ 10, завърши 11-а в Европа при момичетата. А сега стигна финала и взе сребро. Тя е родом от Елхово. За успеха голяма заслуга има и баща ѝ Диан Иванов, неин личен треньор.

Деница Иванова (50) и Вероника Стоилова (66) за втора поредна година стигнаха до бронзовите отличия. Иванова тренира борба от 8 години. Родена е в Горна Оряховица, а се състезава за великотърновския тим „Илия Павлов“, където тренира при Мирослав Колев. За същия клуб преди година се състезават братята Магомед и Рамазан Рамазанови. По-рано тази година тя участва на най- мащабния турнир при подрастващите „Талин оупън“, като става шампионка на свободна, но и на класическа борба, нещо необичайно за момичетата. Получава и почетен златен медал от домакините заради двете титли. Преди да се захване с борба Деница Иванова тренира две години акробатика, но решава да смени спорта с нещо по-динамично.

Вероника Стоилова пък е възпитаничка на кюстендилската школа. Състезателка е на „Васил и Георги Илиеви“, тренира при Радослав Палчев и учи в спортното училище на града. Има сестра-близначка, която също тренира борба, двете са в една категория. И по-малък брат Милен, също трениращ борба.

„Моята сестра Велислава е най-голямата ми мотивация. Да, сега сме в една категория, но за догодина, ще се постараем да сме в различни, за да може и тя да се изявява. Щастлива съм от спечеления медал, който е втори в кариерата ми. Бях уверена в себе си, тръгнах нахъсано срещу украинката. Много съм горда от успеха, и от това, че съм българка!“, коментира тя.