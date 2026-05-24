  БФХГ ще отбележи 80-я рожден ден на Нешка Робева

БФХГ ще отбележи 80-я рожден ден на Нешка Робева

БФХГ ще отбележи 80-я рожден ден на Нешка Робева

Българската федерация по художествена гимнастика ще организира специално отбелязване на 80-годишния юбилей на Нешка Робева по време на предстоящото Европейско първенство във Варна на 30 май. Легендарната треньорка ще бъде специален гост на събитието, обявиха от родната централа.

"На 26 май тази година Нешка Робева навършва 80 години. За всички нас ще бъде истинска чест и удоволствие присъствието на великата Нешка Робева на този толкова важен форум, както и възможността лично да поднесем нашите най-сърдечни поздравления по случай юбилея ѝ. Очакваме я с огромно нетърпение!", заявиха от БФХГ.

Боряна Калейн: Не искам да оставам в миналото

Всички национални гарнитури на България, които ще участват на предстоящото Европейско първенство, както и цялата администрация на БФХГ, вече са във Варна.

Започнаха заседанията и финалната подготовка на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика преди старта на надпреварата. Начело на комитета е президентът Елисо Бедошвили, а сред членовете му са едни от най-уважаваните имена в световната художествена гимнастика - Християна Тодорова, Изабел Де Косио, Сайла Питканен, Ариел Миланезио, Весна Радонич и Наталия Йеромина.

Снимки: Sportal.bg

