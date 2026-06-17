Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Португалия - ДР Конго
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. 27 медала спечелиха българските състезатели на Световното за спортисти със синдром на Даун

27 медала спечелиха българските състезатели на Световното за спортисти със синдром на Даун

  • 17 юни 2026 | 19:12
  • 261
  • 0
27 медала спечелиха българските състезатели на Световното за спортисти със синдром на Даун

Общо 27 медала спечелиха българските състезатели в трите състезателни дни на BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София. В първия ден националите завоюваха седем отличия, във втория 13, а в последния днес нови седем. Равносметката днес четири златни и три бронзови медала.

В турнира по лека атлетика Александър Асенов стана шампион в спринта на 200 метра, а Светослав Богданов - трети на 3000 метра спортно ходене.

Михаела Рангелова взе две златни отличия на финалите на бухалки и на лента при девойките на турнира по художествена гимнастика.

В спортната гимнастика родните спортисти днес имат една титла и два бронзови медала.

Пламен Павлов завърши на четвърто място в надпреварата по тенис на корт, след като загуби срещата за бронза.

В тениса на маса Виктор Иванов не успя да продължи във фазата на елиминациите.

Утре е предвидена социална програма в софийския зоопарк и церемония по закриването от 19.00 часа. 19 юни е ден за отпътуване на делегациите.

В първенството за атлети със синдром на Даун участваха близо 400 спортисти от 27 държави. България беше представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Ваут ван Арт ще пропусне Тур дьо Франс заради инфекция

Ваут ван Арт ще пропусне Тур дьо Франс заради инфекция

  • 17 юни 2026 | 16:57
  • 484
  • 0
Весела Лечева информира депутатите за състоянието на БОК

Весела Лечева информира депутатите за състоянието на БОК

  • 17 юни 2026 | 16:03
  • 401
  • 0
Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

  • 17 юни 2026 | 16:00
  • 10894
  • 8
Българин сред петте най-добри първокурсници в колежанския голф на САЩ

Българин сред петте най-добри първокурсници в колежанския голф на САЩ

  • 17 юни 2026 | 12:25
  • 749
  • 0
Йоана Илиева завърши на седмо място на сабя на Европейското първенство

Йоана Илиева завърши на седмо място на сабя на Европейското първенство

  • 16 юни 2026 | 21:38
  • 1343
  • 0
Седем български състезатели ще участват на турнир по бадминтон в Чехия

Седем български състезатели ще участват на турнир по бадминтон в Чехия

  • 16 юни 2026 | 21:11
  • 1057
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Португалия и ДР Конго, Роналдо започва шестото си поредно Световно

Съставите на Португалия и ДР Конго, Роналдо започва шестото си поредно Световно

  • 17 юни 2026 | 18:57
  • 3221
  • 9
Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 13:14
  • 31206
  • 129
Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

  • 17 юни 2026 | 14:09
  • 36345
  • 100
Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

  • 17 юни 2026 | 16:00
  • 10894
  • 8
УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 17 юни 2026 | 17:07
  • 15352
  • 27
Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

  • 17 юни 2026 | 16:32
  • 15386
  • 11