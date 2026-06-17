27 медала спечелиха българските състезатели на Световното за спортисти със синдром на Даун

Общо 27 медала спечелиха българските състезатели в трите състезателни дни на BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София. В първия ден националите завоюваха седем отличия, във втория 13, а в последния днес нови седем. Равносметката днес четири златни и три бронзови медала.

В турнира по лека атлетика Александър Асенов стана шампион в спринта на 200 метра, а Светослав Богданов - трети на 3000 метра спортно ходене.

Михаела Рангелова взе две златни отличия на финалите на бухалки и на лента при девойките на турнира по художествена гимнастика.

В спортната гимнастика родните спортисти днес имат една титла и два бронзови медала.

Пламен Павлов завърши на четвърто място в надпреварата по тенис на корт, след като загуби срещата за бронза.

В тениса на маса Виктор Иванов не успя да продължи във фазата на елиминациите.

Утре е предвидена социална програма в софийския зоопарк и церемония по закриването от 19.00 часа. 19 юни е ден за отпътуване на делегациите.

В първенството за атлети със синдром на Даун участваха близо 400 спортисти от 27 държави. България беше представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

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