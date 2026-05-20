Почина легендарната треньорка по художествена гимнастика Златка Бончева

На 89-годишна възраст почина легендарната треньорка по художествена гимнастика Златка Бончева, съобщават от БФХГ. Бончева беше първият треньор на плеяда гимнастички, завоювали световни и европейски титли на клуб Левски. Първите стъпки при нея са направили Илиана Раева, Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова, Галя Рангелова, Мария Кузманова, Виктория Димитрова, Паулина Кръстева, Юлия Байчева, Мая Таскова и други.

Златка Бончева открива не само вълшебния свят на художествената гимнастика на своите възпитанички, но тя ги възпитава и насочва към развитие различните им таланти. Тя оставя огромен отпечатък в живота на големите шампионки. Освен, че е разкривала тайните на любимия им спорт, тя е изисквала от тях да израстват добри и състрадателни хора, силни личности, които да ценят истината, добротата и любовта.

"Днес българската художествена гимнастика загуби един изумителен и недостижим педагог, треньор и човек. Поклон пред светлата и памет!", написаха от федерацията в профила си във Фейсбук.

Опелото ще се отслужи на 22 май, петък, от 11:00 часа в храм "Св. Георги", на бул."Патриарх Евтимий".

Европейското във Варна ще бъде излъчено онлайн и по БНТ 3

Елитът на художествената гимнастика пристига във Варна за Европейското, билетите все още са в продажба

След 30-годишно прекъсване възстановяват студентско първенство по художествена гимнастика

Дунев, Христова и Владинова участваха в Съвета на Международната федерация по гимнастика в Египет

Ренета Камберова по стъпките на Моисей

Илиана Раева предсказа на Дара световна слава още преди две години

Локо (Пд) 0:1 ЦСКА, над 30 000 по трибуните

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Равностойно начало на решаващата битка в Самоков!

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Червено шествие заля Орлов мост

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

