Босът на ПАО се заяде с Олимпиакос преди финала: Истинското величие не се измерва с една-единствена вечер

  • 24 май 2026 | 19:54
  • 1460
  • 1

Собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос отправи силно послание в социалните мрежи в навечерието на финала на Евролигата тази вечер.

Докато Олимпиакос се готви да се бори за титлата в Гърция, собственикът на Панатинайкос подчерта, че истинското величие се измерва с титли, постоянство, способност да се справяш под натиск и дългосрочно господство, а не с една-единствена вечер.

„Напълно разбирам динамиката на момента. Когато гръцки отбор достигне финала на Финалната четворка, е естествено това да придобие огромна медийна стойност и силно емоционално значение. Но това не означава, че историята на европейския баскетбол се пренаписва“, написа Янакопулос.

Той допълни, че „ДНК-то не се създава за един миг“ и че десетилетия успехи, титли и постоянно присъствие на върха не могат да бъдат приравнени на една вечер, независимо колко символична е тя.

Янакопулос призна, че Панатинайкос не е успял да стигне до финала този сезон, но подчерта, че в клуба приемат отпадането и продължават напред.

„Приемаме всяка загуба, справедлива или несправедлива, и продължаваме напред. Не се превръщаме в лоши губещи. Но е различно, когато едно обстоятелство се представя като историческа промяна в статута и йерархията на европейския баскетбол“, завърши той.

Панатинайкос е със 7 европейски титли в своята история, докато Олимпиакос е стъпвал три пъти на върха на Стария континент.

Гошо Методиев

