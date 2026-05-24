  Янис Адетокунбо ше гледа Везенков и компания на финала на Евролигата

Янис Адетокунбо ше гледа Везенков и компания на финала на Евролигата

Гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо ще бъде сред специалните гости на финала в Евролигата тази вечер между Олимпиакос, воден от българския си ас Александър Везенков, и Реал Мадрид.

Крилото на Милуоки Бъкс ще се включи в шоуто преди началото на двубоя. Адетокунбо ще се появи заедно с бившия италиански национал Джиджи Датоме, треньора Андреа Тринкиери, журналистката Василики Карамуза и коментатора Спирос Дедес.

Янис не е единственият представител на НБА, който присъства на тазгодишната Финална четворка на Евролигата. По-рано през седмицата центърът на Хюстън Рокетс Алперен Шенгюн изгледа на живо полуфиналния сблъсък между Олимпиакос и Фенербахче.

Гошо Методиев

Снимки: Imago

