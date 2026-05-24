Песни и Бангаранга преди финала! Феновете на Олимпиакос са готови за шоуто в Атина

Феновете в Атина вече нямат търпение за началото на големия финал на Евролигата тази вечер. В зала "Telekom Center Athens" в олимпийския център О.А.К.А. от 21:00 часа българско време в гръцката столица един срещу друг в директен спорт за трофея ще се изправят Олимпиакос с Александър Везенков и испанският колос Реал Мадрид.

Екип на Sportal.bg се срещна с подгряващи за шоуто фенове на Олимпиакос, които се сетиха за песента "Бангаранга", с която Дара спечели съвсем наскоро Евровизия. Привържениците на "червено-белите" споделиха мнението си и за българската суперзвезда на любимия си тим, като един от тях го определи за най-добрия играч в Европа в момента, но добави, че очаква Тайлър Дорси да бъде MVP на днешния финал. Фенът дори направи прогноза, че гардът ще вкара 28 точки тази вечер. Феновете вярват, че Олимпиакос ще триумфира тази вечер, независимо дали това ще стане с 20 точки разлика или доста по-трудно. Един от тях се закани, че ще подпалят целия град след финала, а после запя с приятелите си песни на Олимпиакос.