Песни и Бангаранга преди финала! Феновете на Олимпиакос са готови за шоуто в Атина

  • 24 май 2026 | 17:40
Феновете в Атина вече нямат търпение за началото на големия финал на Евролигата тази вечер. В зала "Telekom Center Athens" в олимпийския център О.А.К.А. от 21:00 часа българско време в гръцката столица един срещу друг в директен спорт за трофея ще се изправят Олимпиакос с Александър Везенков и испанският колос Реал Мадрид.

Екип на Sportal.bg се срещна с подгряващи за шоуто фенове на Олимпиакос, които се сетиха за песента "Бангаранга", с която Дара спечели съвсем наскоро Евровизия. Привържениците на "червено-белите" споделиха мнението си и за българската суперзвезда на любимия си тим, като един от тях го определи за най-добрия играч в Европа в момента, но добави, че очаква Тайлър Дорси да бъде MVP на днешния финал. Фенът дори направи прогноза, че гардът ще вкара 28 точки тази вечер. Феновете вярват, че Олимпиакос ще триумфира тази вечер, независимо дали това ще стане с 20 точки разлика или доста по-трудно. Един от тях се закани, че ще подпалят целия град след финала, а после запя с приятелите си песни на Олимпиакос.

Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

Тайлър Дорси преди решаващия мегасблъсък Реал Мадрид: Това е по-голяма сцена и по-голям момент

Никола Милутинов: Реал Мадрид има огромна класа и може да те изненада по много начини

Олимпиакос и Реал Мадрид са готови за финала на Евролигата

Везенков преди финала с Реал Мадрид: Много голям отбор с велика история, винаги намират начин да са тук

В Испания: Изгряващата звезда на Евролигата сменя Валенсия с Олимпиакос

Палас 0:0 Арсенал, шпалир за шампионите

Ливърпул 0:0 Брентфорд, "Анфийлд" се сбогува със Салах и Робъртсън

Манчестър Сити 0:0 Астън Вила

Следете на живо всички мачове от последния кръг на Премиър лийг

Веласкес: Изпълнен съм с енергия и сила! Виждам, че могат да се получат хубави неща

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

