  Луиджи Датоме: Желко Обрадович е специален треньор и човек

Луиджи Датоме: Желко Обрадович е специален треньор и човек

  • 24 май 2026 | 18:55
Луиджи Датоме, бившият италиански баскетболист, говори за Желко Обрадович преди финалния мач от Финалната четворка на Евролигата в Атина. Италианецът, който пет сезона носи екипа на Фенербахче под ръководството на легендарния сръбски специалист, подчерта дълбоката връзка, която феновете изпитват към Обрадович.

"Демонстрация на любов и уважение, които феновете показаха на Желко още веднъж. Същото беше и във Фенербахче, както и в Панатинайкос. Той е специален треньор и човек, затова е обичан навсякъде. От наша гледна точка беше изключително колко много го обичат хората. Не е изненадващо, но е невероятно", сподели пред Sport Klub. Луиджи Датоме

Финалният мач между Олимпиакос и Реал Мадрид ще се играе в комплекса О.А.К.А. и започва в 21:00 ч. българско време.

Снимки: Imago

Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

