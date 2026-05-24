  Треньорът на Волфсбург: Или ще празнуваме, или ще честитим на съперника

Треньорът на Волфсбург: Или ще празнуваме, или ще честитим на съперника

  24 май 2026 | 15:57
Треньорът на Волфсбург: Или ще празнуваме, или ще честитим на съперника

Старши треньорът на Волфсбург Дитер Хекинг остава уверен, че клубът може да избегне първото в историята си изпадане от Бундеслигата в понеделник, когато гостува на Падерборн за реванш от плейофите. Първата среща във Волфсбург завърши 0:0, но наставникът коментира, че „твърде много неща са били интерпретирани“ в този мач и резултатът не е променил нищо.

„Ние сме там, където трябва да бъдем, в добро психическо състояние. Искахме този финал. Сега го играем. Имаме всички шансове да останем в Бундеслигата“, каза Хекинг, цитиран от БТА.

„Няма повече лутане, става въпрос само за това дали се справяш, или не. В крайна сметка ще трябва или да кажем „честито“, или да празнуваме. Няма други алтернативи“, добави той.

Волфсбург беше предпоследен и на четири точки от мястото за баража, когато Хекинг пое отбора през март. Те стигнаха до плейофите в последния кръг с победа над Санкт Паули, който изпадна заедно с Хайденхайм.

Притежаваният от автомобилната компания Фолксваген Волфсбург играе в Бундеслигата от 1997 година, беше изненадващ шампион през 2009-а и се е спасявал в плейофите два пъти досега - през 2017 и 2018 година. Падерборн, който завърши трети във втора дивизия, се стреми да достигне до елита за трети път.

