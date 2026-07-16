Айкан Сеид ще се бори за бронзов медал на рейтинговия турнир в Унгария

Българският национал Айкан Сеид ще се бори за бронзов медал на рейтинговия турнир в Унгария. Негов съперник за отличието в категория до 79 кг на свободния стил ще бъде казахстанецът Нурдаулет Куанишбай, пети на рейтинговия турнир в Монголия по-рано тази година. На старта Сеид трябваше да се бори с Магомедхабиб Хаджимагомедов (Беларус), олимпийски вицешампион от Токио 2020, но съперникът му се отказа поради травма. В полуфиналите българският национал загуби от опитния монголец Сулдху Олонбаяр със 7:9, пети на рейтинговия турнир в страната си и пети от последното световно първенство.

Останалите българи отпаднаха. Ахмед Батаев (92) загуби от дагестанеца с бахрейнски паспорт Магомед Шарипов – 4:5, а съперникът му падна в следващия кръг.

При 97-килограмовите полякът Збигниев Барановски първо победи Андриан Вълканов (6:2), след това и Ахмед Магамаев в четвъртфиналите (3:0), но загуби на полуфиналите и българското участие приключи.

Срещите за медалите са от 19 часа.

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