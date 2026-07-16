Бен Уитакър планира битка в Бирмингам тази есен

Бен Уитакър може да си спечели шанс за двубой за световна титла, ако победи Конър Уолъс в Бирмингам тази есен.

Според „talkSport“ боксьорите в полутежка категория Бен Уитакър и Конър Уолъс са в „напреднали преговори“ за елиминаторен мач на IBF, който да се проведе на 3 октомври в „Ютилита Арена“ в Бирмингам.

Австралиецът Уолъс (17-1, 12 нокаута), който е на 30 години, никога не се е бил извън родината си. Най-голямата му победа до момента е срещу Джером Пампелоне, когото той надделява в двубой, който според „BoxRec" е бил втори пореден елиминаторен мач на IBF за Пампелоне, въпреки че е загубил първия от Малик Зинад. Това означава, че Уолъс всъщност е по-високо ранкираният от двамата, заемайки позиция зад празното място, преди това заето от Михаел Айферт.

Сребърният медалист от Токио, Уитакър (12-0-1, 9 нокаута), приключи последните си четири битки за по-малко от два рунда всяка. Серията му започна с бърз край на реванша срещу Лиъм Камерън и продължи с разгрома над Ричард Ривера миналия месец. Изглежда, че той наистина е намерил своя ритъм като професионалист, но все още се очаква да се изправи срещу тест от най-високо ниво.

Ако Уитакър се качи на ринга през октомври, това ще бъде третият му двубой в рамките на шест месеца.

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