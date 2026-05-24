Венци Иванов: Възхитен съм от представянето ни! Показахме, че сме фактор и бележим сериозно израстване

Ком (Берковица) приключи сезона в Северозападната Трета лига с 3 място, а днес направи равенство 1:1 при гостуването си на Академик (Свищов). „Играхме за пореден път достойно и бяхме на 2 минути от победа срещу отбора, който няма грешна стъпка на собствен терен и допреди 1 седмица беше лидер в групата. Съжалявам единствено за изпусната победа“, коментира старши треньорът Венци Иванов пред официалния сайт на Ком Берковица.

"Самият мач беше с поделено надмощие и доста интересен за неутралния зрител. Бяха отбелязани два много красиви гола, които не се виждат често по терените дори и на по-горните групи. Възхитен съм от представянето на футболистите ни в този мач, както и през целия сезон. Играха мъжки и показаха, че са фактор в групата и бележим сериозно израстване", завърши Венци Иванов.