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Пати Милс напомни за Дражен Петрович с исторически рецитал

  • 12 юни 2026 | 20:48
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Пати Милс напомни за Дражен Петрович с исторически рецитал

Пати Милс изигра един от най-великите мачове в историята на плейофите на Лига Ендеса във втория полуфинален двубой срещу Барселона, отбелязвайки 36 точки и реализирайки 8 тройки. Австралийският гард постави рекорд за най-много точки в полуфинал през този век и записа най-резултатното представяне в „Палау Блауграна“ след 37-те точки на Дражен Петрович във финала през 1989 г.

Ветеранът на Лагуна Пати Милс се отличи с едно от най-забележителните представяния в историята на плейофите на Лига Ендеса, въпреки че отборът му загуби с 89:97 от Барселона във втория мач от полуфиналната серия.

37-годишният австралийски гард беше неудържим, завършвайки с 36 точки след 8 успешни стрелби от 15 опита от тройката, 4 от 7 за две точки и перфектна успеваемост от наказателната линия (4/4). Той добави също 3 борби и 2 асистенции, с което записа името си в историческите книги на Лига Ендеса.

Това беше една от трите най-резултатни експлозии, виждани някога в „Палау Блауграна“ в плейофен мач. Единствените играчи, отбелязали повече точки там в елиминациите, са Дражен Петрович с 37 точки във финала през 1989 г., също като гост, и Чичо Сибилио, който вкарва 39 като играч на Барса в четвъртфиналите през 1984 г.

Никога досега играч на Лагуна Тенерифе не беше реализирал толкова много тройки в плейофен мач. В цялата история на Лига Ендеса само трима играчи имат по-добри постижения.

Абсолютният рекорд остава 10-те тройки на Чичо Сибилио през 1986 г. Няколко сезона по-късно, също през 80-те, Дражен Петрович завършва с 9 успешни стрелби от далечно разстояние – същият брой, който Кайл Гай постигна в четвъртфиналите през 2023 г.

От гледна точка на Тенерифе, единствените еквивалентни постижения са от редовния сезон: Нико Рикоти през 2015 г., Аарън Дорнекамп през 2016 г., Кайл Уилтджър през 2021 г. и Уесли Ван Бек по-рано тази година, като всички те са вкарвали по 8 тройки в един мач.

36-те точки на Милс представляват най-резултатното представяне на играч в полуфинален мач от плейофите на Лига Ендеса за този век.

Само четирима играчи на Реал Мадрид от 80-те години на миналия век го изпреварват в историята на полуфиналите: Дражен Петрович с 40, Марк Симпсън с 40, Хуанма Итуриага с 38 и Чечу Бирюков с 38.

Като се вземат предвид всички плейофни кръгове, Милс остана само на един кош от изравняването на рекорда на Тенерифе за най-много точки в елиминациите, който се държи от Марселиньо Уертас (39 точки в четвъртфиналите през 2025 г.) и Еди Филипс (също 39 точки в четвъртфиналите през 1987 г.).

Треньорът на Барселона Чави Паскуал също не спести похвалите си за ветерана след мача, шегувайки се, че е било почти невъзможно шампионът на НБА със Сан Антонио Спърс да бъде спрян, след като е навлязъл в ритъм.

„Единственият начин да го спреш е да му дадеш грешни упътвания за залата“, пошегува се Паскуал на пресконференцията след мача. „Той е изключителен играч, с невероятна история в НБА и с австралийския национален отбор. Притежава свръхестествен талант да бележи“, добави специалистът.

„Трудно е да спреш такива играчи, когато са в серия. Трябва да се опитаме да не им позволяваме да вкарват толкова лесно“, каза още Паскуал, коментирайки невероятното представяне на Милс.

На почти 38 години, който ще навърши през август, това е първият сезон на Милс в клубния баскетбол в Европа, но влиянието на австралиеца е неоспоримо.

През този сезон в Лига Ендеса Милс има средно по 19.1 точки на мач при 45.6% успеваемост от тройката и 53.3% от зоната за две точки.

Той допринесе силно и в Шампионската лига по баскетбол, където записа средно по 13 точки и 2 асистенции в 6 мача, стреляйки с 36.1% от далечно разстояние, като помогна на Тенерифе да достигне до Финалната четворка на турнира.

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Снимки: Imago

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