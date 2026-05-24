  Монфис: Вдъхнових някои чернокожи играчи да разберат, че могат да успеят

  • 24 май 2026 | 01:46
Французинът Гаел Монфис е благодарен, че е вдъхновил повече тъмнокожи тенисисти да повярват, че могат да успеят в спорта, добавяйки, че предстоящото оттегляне от спорта ще му даде по-ясна представа за неговото влияние. Монфис стана професионалист през 2004 г. и спечели 13 титли от АТП, но именно неговият забавен стил на тенис, изграден върху шоуменство и атлетизъм, го направи любимец на феновете в собствената му страна и по целия свят. Преди последната си кампания на Откритото първенство на Франция и оттеглянето си в края на сезона, енергичният 39-годишен тенисист каза, че все още не е оценил напълно влиянието си, докато е все още на корта.

„Разбира се, сега, когато приключвам, мисля, че ще видя още малко. Когато си в спорта, е трудно да се огледаш и да видиш колко голямо влияние си оказал. Много съм благодарен, ако съм вдъхновил някои играчи. Познавам някои малки деца, те харесват моя стил, начинът, по който играя, начинът, по който се движа, за всички с тъмна кожа също да видят някого в тура... Мисля, че беше важно. Вдъхнових някои чернокожи играчи да разберат, че могат да успеят... Така че ще го осъзная малко по-късно и през последната година“, каза французинът.

Париж аплодира прощалното парти "Гаел и приятели"

Монфис беше част от звездно шоу на корт "Филип Шатрие" в четвъртък, като събитието съчетаваше тенис, музика и почит, за да отбележи 20-годишната му кариера. Бившата номер 1 в света Наоми Осака, която беше участва, поздрави Монфис за ролята му в развитието на играта чрез присъствието и успехите си.

"Да, представянето на играчите е толкова важно, а от женска страна, докато растях, имах Серина и Винъс Уилямс, така че им бях толкова благодарна. От мъжка страна винаги съм се възхищавала на него и на Жо-Вилфред Цонга толкова дълго време. Това е просто много важно. И очевидно се задава вълна от чернокожи французи. Виждам, че той е вдъхновил много играчи тук", каза Осака, чийто баща е хаитяно-американец, а майка й е японка.

Монфис се изправя срещу сънародника си Юго Гастон в първия кръг на "Ролан Гарос", който започва в неделя.

