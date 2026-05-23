Перуанец с исторически триумф в Хамбург

Перуанецът Игнасио Бусе спечели титлата на турнира по тенис на клей в Хамбург (Германия) от категория АТP 500 с награден фонд 2 219 670 евро.

22-годишният квалификант победи шестия поставен представител на САЩ Томи Пол със 7:6(6), 4:6, 6:3 след повече от три часа на корта, за да завоюва трофея.

Бусе получи лечение заради световъртеж само след пет гейма и изглеждаше, че силите му бързо намаляват, след като изостана с 0:4 във втория сет, но се съвзе и надделя над Пол, за да вземе първата си титла от АТP. В решителния третия сет той поведе с 5:1 и без проблеми затвори мача.

Той е първият перуанец, спечелил титлата от АТP, откакто Луис Орна стана шампион във Виня дел Мар през 2007-а. Той се присъединява към Пабло Арая (една титла), Хайме Изага (осем титли) и Луис Хорна (две титли) като единствените шампиони на сингъл от южноамериканската нация. Арая беше на трибуните в Хамбург, за да гледа триумфа на своя сънародник.

Бусе е и първият квалификант, триумфирал в АТP след изненадващото представяне на Валентен Вашро на турнира "Мастърс" в Шанхай през миналия октомври. Той е третият квалификант, станал шампион в АТP 500 в историята на сериите (от 2009 година насам), след като Николоз Басилашвили взе трофея в Хамбург през 2018-а, а Даниил Медведев триумфира в Токио същата година.

