Тиен се пребори за титлата в Женева след голяма битка и обрат

Американецът Лърнър Тиен спечели титлата от турнира от серията АТP 250 в Женева.

Във финала 20-годишният Тиен се наложи с 3:6, 6:3, 7:5 срещу аржентинеца Мариано Навоне след 2 часа и 31 минути игра. С това той завоюва своята втора титла в кариерата и стана най-младият американец, печелещ турнир на клей през този век.

Навоне взе категорично първия сет, в който осъществи два пробива, но не успя да запази инерцията си и за остатъка от мача.

Вторият сет започна с бърза размяна на пробиви, но след това Тиен взе на два пъти подаването на съперника си и изравни сетовете. В решителния трети американецът поведе с 3:0 гейма, но Навоне успя да възстанови равенството при 3:3. Така се стигна до 12-ия гейм, в който Тиен достигна до два последователни сетбола и реализира втория от тях, за да вдигне трофея.

С победата си в Женева той ще се изкачи до рекордното в кариерата си 18-о място в ранглистата. Навоне пък ще се завърне в топ 40, като от понеделник ще бъде номер 38.

Снимки: Imago