Петра Марчинко спечели първа титла в кариерата си след триумф на турнира в Рабат

Хърватката Петра Марчинко спечели първа първа титла в кариерата си, след като стана шампионка на сингъл на турнира по тенис на клей УТА 250 в Рабат (Мароко) с награден фонд 283 347 долара.

Поставената под номер 6 в схемата Марчинко поведе на финала с 6:2, 3:0, след което съперничката й Анна Калинина (Украйна) се отказа да продължи след 48 минути игра.

По време на мача 20-годишната хърватка реализира четири от седемте си точки за пробив.

За Марчинко титлата в Рабат беше първата ѝ от УТА и в понеделник тя ще дебютира в топ 60 на световната ранглиста.