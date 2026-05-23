Свитолина: Трябва да бъда готова за всичко, което ми се изпречи на пътя

Елина Свитолина е сред претендентките за титлата на “Ролан Гарос” след триумфа си в Рим, но украинката омаловажи шансовете си, заявявайки, че по-спокойното мислене и фокусът върху представянето ѝ надделяват над мислите за дългоочаквана първа титла от “Големия шлем”.

31-годишната Свитолина надделя над защитаващата титлата си шампионка от "Ролан Гарос" Коко Гоф на финала на турнира в Италия през миналата седмица, след като също постигна победи над номер 2 в света Елена Рибакина и третата в ранглистата Ига Швьонтек. Въпреки че спечели най-голямата си титла след почивката си по майчинство заради раждането на дъщеря си през 2022 година, Свитолина, която е седма в света, заяви, че няма да оказва натиск върху себе си преди турнира от “Големия шлем”, започващ в неделя.

„Всичко е въпрос на това да се опитам да се съсредоточа върху играта си, върху представянето си, да не отивам твърде далеч с мислите дали мога да спечеля титлата или не“, каза Свитолина, която започва кампанията си срещу унгарката Анна Бондар.

„Все още има много мачове за спечелване, за да се вземе титлата, трябва да си във форма и психически готов. Предстои още много работа. Важно е просто да се съсредоточа върху първия кръг, мач по мач, и да бъда готова за всичко, което ми се изпречи на пътя“, добави съпругата на френския тенисист Гаел Монфис.

Свитолина, която е стигнала до четвъртфиналите на всички турнири от “Големия шлем”, с изключение на "Ролан Гарос", каза, че е спокойна за това как се е развила кариерата ѝ.

„Няма проблем, ако не спечеля турнир от “Големия шлем“, добави тя.

„В известен смисъл е добре, защото ако не си съгласен с това, мисля, че можеш просто да се самоизяждаш отвътре и през цялото време да не си доволен от това, което правиш на корта. Мисля, че кариерата ми, дори и да приключа утре, е успешна. И ако нещо се случи, ще се справя добре и пак ще бъда щастлив човек и ще живея добре живота си. Така че просто искам да имам този начин на мислене сега, защото мисля, че когато си по-млад, разбира се, искаш да спечелиш турнир от “Големия шлем”, това е цел номер 1 и си толкова разстроен и можеш наистина да си навредиш психически, ако не успееш. Все още вярвам, че мога да спечеля турнир от “Големия шлем”, но също така съм добре, ако това няма да се случи или ако не е възможно“, завърши Свитолина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages