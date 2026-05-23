  • 23 май 2026 | 20:08
Бяла спечели 5-а поредна титла в женското хандбално първенство на България

Суперфинал за титлата в първенството на България по хандбал за жени (играе се до две победи):

Етър 64 (Велико Търново) - Бяла - 26:33 (15:16)

* Бяла спечели серията с 2:0 победи.

Отборът на Бяла надделя над домакина Етър 64 с 33:26 (16:15) и спечели с 2:0 победи серията от Суперфинала в първенството на България по хандбал за жени.

Така момичетата на Виктория Жосан триумфираха с титлата за пета поредна година, като през този сезон спечелиха всичките си официални срещи на национално ниво и постигнаха трети дубъл в историята си, след като в средата на март спечелиха и купата на страната.

Двубоят днес във Велико Търново беше равностоен до 37-ата минута, след което постепенно гостенките от Бяла взеха инициативата и след серия от 7:2 гола поведоха с 28:21, а в последните десетина минути на срещата удържаха преднината си.

Лидия Ковачева реализира 12 попадения за успеха на шампионките, а с 8 се отличи Соня Богданова.

За домакините от Етър с 11 гола изпъкна Александра Замишляк, а 5 добави Мартина Тодорова.

