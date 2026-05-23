  • 23 май 2026 | 18:42
Георги Колевичин покори Еверест само две седмици след изкачването на Макалу

Георги Колевичин от Разлог покори първенеца на планетата връх Еверест. Новината за успешното изкачване беше съобщена със снимка на Фейсбук страницата на алпиниста. Постижението на Колевичин идва само две седмици, след като той изкачи друг осемхилядник - Макалу (8485 м) – петият по височина връх в света и един от най-трудните за покоряване осемхилядници в Хималаите.

През 2025 година Георги Колевичин покори и връх Манаслу (8163 м), а с изкачването и на Еверест той се нареди сред българските алпинисти с най-впечатляващи постижения на световната сцена.

Мечтата на Колевичин е да изкачи всички 14 8-хилядника на планетата. Всички те се намират в Азия – в планинските вериги Хималаи и Каракорум.

„Това е предизвикателство, което не се постига с една стъпка, а връх по връх, с дисциплина, подготовка и непоколебима воля. Всеки следващ връх представлява ново изпитание, нов урок и нова победа над собствените граници. А крайната цел остава непроменена – „Хималайската корона“ и да докажа, че това е само граница, която чака да бъде премината“, написа той на официалната си страница.

Кремъл обяви "предателя" Каспаров за международно издирване

Един дъх - един ход: поляк стана световен шампион по подводен шах

Българските състезатели приключиха участието си на международния турнир по бадминтон в Грац

Алберто Бетиол спечели 13-тия етап на Джирото

Министър Керязов представи официално своя заместник

Иван Банчев пети на Европейското по стрелба с лък в Анталия

Екшън: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха в аматьорския футбол, феновете къртят седалки и рутят порта

Сезонът във Втора лига предложи драма до последната секунда

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Преднина за домакините в Самоков

